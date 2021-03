Nhóm nam sinh có hành vi sàm sỡ phụ nữ nước ngoài

Hà NộiNgày 5/3, Công an quận Tây Hồ triệu tập 3 nam sinh có hành vi xúc phạm, sàm sỡ nhiều phụ nữ nước ngoài ở đường ven Hồ Tây.

Theo Công an quận Tây Hồ, từ trình báo của một số phụ nữ nước ngoài, đơn vị đã xác minh, triệu tập 3 nam sinh 15-16 tuổi, cùng trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Làm việc với công an, nhóm này thừa nhận cuối tháng 2 đã đi xe máy, bịt khẩu trang và "có lời nói xúc phạm, sàm sỡ nhiều phụ nữ nước ngoài" trên đường ven Hồ Tây, thuộc phường Quảng An, quận Tây Hồ.

Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Tây Hồ, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các trường hợp khác để xử lý.

Ba nam sinh bị triệu tập. Ảnh: Công an cung cấp

Lãnh đạo Công an phường Quảng An cho biết sẽ tăng cường tuần tra, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời khuyến cáo người dân, người nước ngoài khi ra ngoài không nên đi một mình, không đi đến khu vực vắng vẻ. Trường hợp phát hiện hoặc có thông tin liên quan tới những người nghi vấn, người dân gọi đến trực ban công an phường theo số 02437184128 để được hỗ trợ.

Liên quan đến sự việc, ngày 5/3, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng xác minh, có ngay biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm; công khai kết quả xử lý trên phương tiện thông tin đại chúng.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) đánh giá hành vi của nhóm nam sinh xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, gây mất an ninh trật tự, lo lắng cho người dân và ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Hành vi của nhóm nam sinh đã cấu thành tội Làm nhục người khác, được quy định tại điểm a, b Khoản 2 Điều 155 Bộ luật hình sự với khung hình phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Tuy nhiên, trong vụ này, một số trường hợp vi phạm chưa đủ 16 tuổi nên không phải chịu trách nhiệm hình sự. Nhóm nam sinh có thể bị xử phạt hành chính với mức phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đến 300.000 đồng đối với một trong những hành vi "Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác", theo Nghị định 167/2013.

Phương Sơn