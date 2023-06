Nhóm mua 9 khẩu súng bị bắt

Nguyễn Công Minh, 27 tuổi, cùng đồng phạm mua 9 khẩu súng và 87 viên đạn từ nguồn cung cấp ở Đăk Lăk, đem về nhà cất giấu.

Ngày 24/6, Minh cùng Nguyễn Đức Kha, 22 tuổi; Nguyễn Thanh Tùng, 32 tuổi; Ngô Sỹ Việt Nam, 19 tuổi (cùng ở huyện Tuy Phước, Bình Định) và Nông Quốc Việt (33 tuổi, ở Đăk Lăk) bị Công an tỉnh Bình Định phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, bắt để điều tra hành vi Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Nguyễn Công Minh tại cơ quan công an. Ảnh: Danh Toại

Theo điều tra, nhóm Minh móc nối với Việt và một số người để mua súng, bán kiếm lời.

Ngày 21/6, công an khám nhà Minh, Kha, Tùng, Nam, thu 7 khẩu súng quân dụng, một súng pháo, một súng cao su, cùng 87 viên đạn.

Số súng đạn bị thu giữ. Ảnh: Danh Toại

Trong đêm, tổ công tác Công an tỉnh Bình Định, Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Đăk Lăk đã khám xét và bắt Việt với cáo buộc cung cấp súng.

Đây là vụ án có số lượng súng, đạn thu giữ nhiều nhất từ trước đến nay tại Bình Định, theo nhà chức trách.

Danh Toại