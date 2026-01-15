Nhóm MTV kết hợp ca sĩ ảo Ann

Nhóm MTV lần đầu kết hợp với ca sĩ ảo Ann trong MV "Đã có cha rồi", với thể loại pop ballad.

MV "Đã có cha rồi" - nhóm MTV, Ann MV "Đã có cha rồi" - nhóm MTV, Ann, phát tối 15/1. Video: Boo Studio

Trong buổi họp báo chiều 15/1 tại TP HCM, ca sĩ Lê Minh nói vốn yêu thích các bộ phim điện ảnh có nội dung về trí tuệ nhân tạo. Khi Bobo Đặng - người tạo ra Ann - gửi lời mời hợp tác, anh thấy đây là một cơ hội tốt để học hỏi. Anh cho biết ban đầu lo lắng, không biết sự phối hợp của nhóm với ca sĩ ảo mang lại hiệu quả ra sao. "Tuy nhiên, khi làm việc với êkíp, chúng tôi thấy được sự nghiêm túc và tư duy sáng tạo", Lê Minh cho biết.

Anh cũng theo dõi Ann từ lúc gia nhập làng nhạc ba năm qua thấy có những bước tiến nhất định trong giọng hát của cô. "Ban đầu, mọi người thấy giọng Ann có nét giống ca sĩ Thùy Chi. Gần đây, ca sĩ ảo học thêm cách luyến láy, nhả hơi và truyền cảm xúc nên nghe tự nhiên hơn", Lê Minh nhận xét thêm.

Nhà sáng lập ca sĩ ảo Ann - Bobo Đặng (phải), ca sĩ Nguyễn Hải Yến (giữa) và ba thành viên nhóm MTV. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Ann và nhóm MTV thể hiện bản pop ballad do Bobo Đặng sáng tác, nói về tình cảm cha con. Khi thực hiện sản phẩm hòa giọng cùng các ca sĩ có chuyên môn và thâm niên trong nghề, anh tìm hiểu về âm vực, màu sắc âm nhạc của MTV. Sau đó, anh tìm kiếm cách hát của các nghệ sĩ nữ có khả năng giúp việc hòa giọng và bè phối trở nên hiệu quả nhất để học hỏi và ứng dụng vào kỹ thuật tạo ra giọng hát cho Ann.

MV Đã có cha rồi theo phong cách giả tưởng, lấy ý tưởng về khả năng quay ngược thời gian như một ẩn dụ cho mong muốn bảo vệ, sửa sai và yêu thương trọn vẹn hơn của con người. Toàn bộ cảnh quay đều thực hiện trong studio và xử lý bằng kỹ xảo CGI (là công nghệ sử dụng các công cụ đồ họa máy tính để tạo ra các hình ảnh hoặc cảnh quay 3D) nhằm tạo sự tương tác giữa người thật và nhân vật ảo.

Bobo Đặng cho biết thêm Ann không phải là ca sĩ AI mà là giọng ca được tạo ra từ công nghệ CGI. Khác với AI tạo hình tự động, CGI là công nghệ tạo dựng hình ảnh 3D có sự can thiệp và điều khiển chi tiết của con người. Giọng hát của Ann cũng được xử lý bằng phần mềm dưới sự điều phối của các kỹ sư âm thanh và nhà sản xuất, không phải dùng các câu lệnh có sẵn.

"Tôi viết ca khúc này dựa trên góc nhìn của một cô gái 18 tuổi với những suy tư về cuộc sống, gia đình và cha. Tôi và các anh trong nhóm MTV đều làm cha, đưa trải nghiệm thực tế để bồi đắp nên cảm xúc cho bài hát này", Bobo Đặng nói.

Nhận được câu hỏi về khả năng khai thác thương mại của Ann, Bobo Đặng cho biết trong ba năm qua, dự án ca sĩ ảo của anh vẫn chưa lỗ. Hiện Ann có những hợp đồng với các nhãn hàng được quảng bá trên kênh của họ.

Ca sĩ ảo Ann (thứ hai từ trái sang) và nhóm MTV trong MV. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

MTV ban đầu hoạt động với năm thành viên: Thành Nguyễn, Lê Minh, Anh Tuấn, Phan Đinh Tùng và Hùng Vũ. Nhóm nhạc nam được khán giả yêu thích bởi chất nhạc hiện đại và phong cách Rock Alternative. Sau 15 năm, MTV vẫn duy trì dù nhóm trải qua không ít thăng trầm, thay đổi thành viên. Hiện nhóm có ba thành viên là Lê Minh, Anh Tuấn và Thiên Minh.

Ann là ca sĩ ảo đầu tiên ở Việt Nam có sản phẩm, gia nhập làng nhạc vào năm 2023. Cô từng ra hai MV Làm sao nói thương anh và Cry. Trước đó, hai ca sĩ ảo Michau và Damsan từng xuất hiện tại Lễ hội âm nhạc quốc tế Hò dô 2022 ở TP HCM qua hình thức trình chiếu hologram, giọng do người thật đảm nhận được chuyển thành âm thanh ảo.

Khác với bước dò đường ở làng nhạc trong nước, hiện tượng ca sĩ ảo "xâm chiếm" làng giải trí châu Á, nhất là ở Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc. Theo GlobalTimes, nghệ sĩ ảo mang đến nguồn thu từ MV, biểu diễn trực tiếp, bán các vật phẩm liên quan, đại diện thương hiệu quảng cáo trong thời đại số.

