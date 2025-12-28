Nhóm môi giới mại dâm 'Đảo Đào Hoa' bị triệt phá

Quảng NinhTrần Mạnh Linh và Pham Văn Tiến bị cáo buộc cầm đầu đường dây môi giới mại dâm "Đảo Đào Hoa" hoạt động qua ứng dụng Telegram thu hút hơn 10.000 thành viên

Linh (35 tuổi ở phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) và Phan Văn Tiến (33 tuổi, ở tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tạm giữ hình sự về hành vi môi giới mại dâm theo Khoản 2, Điều 328 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 22/12, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì phối hợp với Công an các phường Yên Tử và Hòn Gai đồng loạt kiểm tra một nhà nghỉ, căn hộ chung cư thì phát hiện 4 đôi nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Những người liên quan thừa nhận việc kết nối, thỏa thuận giao dịch thông qua hội nhóm kín "Đảo Đào Hoa" do Linh và Tiến quản lý.

Trần Mạnh Linh, Phan Văn Tiến bị cơ quan công an tạm giữ. Ảnh CACC

Theo nhà chức trách, Linh và Tiến trực tiếp tạo lập và quản lý nhóm "Đảo Đào Hoa" với sự tham gia của 10.000 thành viên. Hai "Tú ông" yêu cầu mỗi gái bán dâm phải nộp từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng cho một chu kỳ 6 tháng. Sau khi đóng phí, các cô gái được quyền tự đăng bài quảng cáo với nội dung khiêu dâm, đính kèm thông tin liên lạc để khách mua dâm trong nhóm chủ động thỏa thuận giá cả và địa điểm.

Công an tỉnh Quảng Ninh cảnh báo người dân tuyệt đối không tham gia, tìm kiếm hay chia sẻ các hội nhóm có nội dung liên quan đến tệ nạn xã hội trên không gian mạng. Việc lợi dụng công nghệ để vi phạm pháp luật sẽ luôn bị phát hiện và xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm.

Lê Tân