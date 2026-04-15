Nhóm mạo danh bán thuốc đông y 'gia truyền 4 đời' trị bệnh ngoài da

Hưng YênNhóm Nguyễn Văn Hải thuê người đóng giả bệnh nhân, dàn dựng video quảng cáo thuốc đông y chữa dứt điểm các bệnh vảy nến, viêm da cơ địa, hắc lào, tổ đỉa...

Theo điều tra, từ cuối năm 2025, Nguyễn Văn Hải, 35 tuổi, tổ chức lập và quản lý 4 trang Facebook gồm: Đông Y Gia Truyền - Ông Hiền, Điều Trị Vẩy nến - Đông Y Ông Hiền, Ông Hiền - Đặc Trị Các Bệnh Ngoài Da và Ông Hiền - Da Liễu Số 1 Thái Bình.

Để tạo lòng tin, Hải thuê người quen đóng giả bệnh nhân, dàn dựng các kịch bản khám chữa bệnh tại một cơ sở tự xưng là "Đông y gia truyền" tại thôn Thượng Phúc Xanh, xã Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên. Các video được chạy quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội.

Trong các clip, Hải tự nhận là thầy thuốc đông y, sở hữu bài thuốc gia truyền 4 đời có khả năng điều trị dứt điểm các bệnh vảy nến, viêm da cơ địa, hắc lào, tổ đỉa...

Ngày 10/4 khi khám xét hai địa điểm là nơi làm việc và cất giấu hàng hóa ở tỉnh Hưng Yên, Công an tỉnh thu lượng lớn thiết bị điện tử, công cụ phương tiện phục vụ việc lừa đảo và hàng loạt sản phẩm "thuốc đông y" không rõ nguồn gốc. Thực chất, đây là các loại thuốc giả được nhóm của Hải tự dán nhãn mác để bán giá cao.

Trước tình trạng tội phạm lợi dụng không gian mạng để lừa đảo bán thuốc giả ngày càng tinh vi, Công an Hưng Yên khuyến cáo người dân không mua các loại thuốc, thực phẩm chức năng qua các tài khoản mạng xã hội không rõ nguồn gốc, dù có hình ảnh hay video minh họa trông như thật. Bạn chỉ nên mua hàng tại các cơ sở y tế, nhà thuốc uy tín, có đầy đủ giấy phép lưu hành của Bộ Y tế và cảnh giác với cam kết "chữa khỏi 100%".

Lê Tân