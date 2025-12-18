Nhóm lừa tình, tiền 3.000 phụ nữ trung niên qua mạng bị bắt

Lạng SơnỔ nhóm lừa đảo ở Campuchia giả danh người thành đạt nhưng cô độc để dụ hơn 3.000 phụ nữ trung niên sống đơn thân đầu tư qua mạng, tổng tiền hơn 7.500 tỷ đồng.

Ngày 18/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã khởi tố 22 người trong đường dây này để điều tra tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Các bị can độ từ 18 đến 41 tuổi, ở các tỉnh Lạng Sơn, Đồng Nai, Thanh Hóa, An Giang, Gia Lai, Lâm Đồng, Hải phòng, Hà Nội. Trong đó Nguyễn Thị Chín (biệt danh Hoa, 30 tuổi, quê Hải Phòng), "vợ hờ" của kẻ chủ mưu người nước ngoài, được giao cầm đầu đường dây.

Theo điều tra ban đầu, nhóm này hoạt động dưới danh nghĩa nhiều công ty trá hình tại khu Tam Thái Tử, The Sampeou, Kaol Thum, Kandal, Vương quốc Campuchia. Tòa nhà trong khu này do người nước ngoài quản lý, mọi hoạt động đều khép kín.

Ban đầu, nhóm lừa đảo được cung cấp các tài liệu, kịch bản, lời thoại lừa đảo để đọc, học thuộc. Sau đó, mỗi người sẽ được chia vào từng tổ để thực hiện lừa đảo.

Chín là tổ trưởng tổ 1, có trách nhiệm trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động lừa đảo, phân công nhiệm vụ. Chín cũng phụ trách việc kiểm tra chỉ tiêu hàng ngày và chỉ đạo nhân viên tiếp cận, dụ dỗ bị hại nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ổ nhóm này ngồi ở khu Tam Thái Tử, Campuchia để lừa đảo. Ảnh: Công an cung cấp

Các nhân viên trong từng tổ đều trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách sử dụng mạng xã hội, chủ yếu là TikTok, Facebook, Zalo, để lập tài khoản ảo lừa đảo. Để dễ bắt chuyện làm quen, chúng dùng các hình ảnh giả mạo của người khác rồi xây dựng thành một nhân vật thành đạt hoặc độc thân, đã ly hôn, mong muốn được kết bạn.

Con mồi kẻ lừa đảo nhắm đến đa phần là phụ nữ trung niên, độc thân hoặc đã ly hôn. Khi đã tạo được lòng tin, chúng thường xuyên nhắn tin, gọi video, chia sẻ về cuộc sống, công việc, hoàn cảnh cá nhân. Thậm chí dựng lên các câu chuyện bị phản bội, bị cô lập để khơi gợi sự đồng cảm, thương hại.

Bước tiếp đó, chúng vẽ ra viễn cảnh tình cảm và tương lai hạnh phúc, hứa hẹn kết hôn chung sống rồi cùng mở công ty, đầu tư kinh doanh. Khi chiếm được hoàn toàn lòng tin của bị hại, bước "chốt khách" sẽ được tiến hành.

Chiêu dùng tình cảm lừa đảo để lấy lòng tin

Kịch bản nhóm lừa đảo đưa ra là mời gọi tham gia sửa chữa lỗ hổng bảo mật tại các Casino ở Hong Kong, Ma Cao. Qua đó phát hiện lỗ hổng có thể qua mặt hệ thống để kiếm tiền vào khung giờ 15h và 20h hàng ngày. Song thực chất là dẫn dụ con mồi tham gia vào website giả mạo do chúng tự điều hành.

Để tạo lòng tin, kẻ lừa đảo sẽ chuyển tạm thời tài khoản của mình cho bị hại thao tác hộ, viện lý do "đang bận công tác, họp bảo mật, không tiện truy cập". Khi bị hại thực hiện thao tác, hệ thống giả mạo hiển thị giao dịch rút tiền thành công, kèm theo hình ảnh biên lai nhận tiền. Tuy nhiên đây đều là chiêu trò dàn dựng chứ không nhận được tiền thật.

Tiếp đến, chúng hướng dẫn bị hại tự mở tài khoản đầu tư riêng, nạp tiền thật vào hệ thống giả mạo với cam kết lợi nhuận cao từ 5 đến 30%/ngày. Ban đầu, bị hại được cho rút thử một khoản nhỏ để củng cố niềm tin. Khi nạp tiền giá trị lớn, chúng thường xuyên dùng lời nói tình cảm, tạo áp lực tâm lý, thúc giục đầu tư thêm để nhanh có tiền "xây tổ ấm chung, về một mái nhà".

Nhóm lừa đảo bị bắt giữ, đưa qua cửa khẩu về Việt Nam. Ảnh: Công an cung cấp

Nếu bị hại thiếu tiền, chúng xúi giục vay mượn, cầm cố tài sản hoặc nhờ người thân chuyển giúp. Đến khi biết họ không còn khả năng tài chính, nhóm lừa đảo giả lập sự cố hệ thống, trì hoãn việc rút tiền, sau đó khóa tài khoản và cắt toàn bộ liên lạc. Mọi hình ảnh, video, giao dịch, cuộc trò chuyện trên mạng xã hội đều bị xóa hoặc vô hiệu hóa, khiến bị hại mất hoàn toàn số tiền đầu tư và không thể truy vết giao dịch.

Cơ quan điều tra xác định bằng thủ đoạn trên, nhóm này đã lừa gần 3.000 bị hại, tổng số tiền giao dịch trên 7.500 tỷ đồng.

Sau thời gian xác lập chuyên án, Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang bắt giữ 20 người trong chuyên án tại đặc khu Tam Thái Tử, Vương quốc Campuchia. Những người này sau đó được giao nhận từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Long Bình, tỉnh An Giang.

Công an đánh giá, đây là đường dây lừa đảo có tổ chức, quy mô lớn, hoạt động chuyên nghiệp, tinh vi, xuyên biên giới. Kẻ điều hành là người Việt Nam câu kết với nhóm người nước ngoài cầm đầu để lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Đường dây này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm khác như rửa tiền, mua bán người, cưỡng bức lao động, tổ chức xuất nhập cảnh trái phép.

Phạm Dự