Nhóm lừa hơn 2.000 người vay 'lãi suất 0 đồng' bị phạt tù

TP HCMNguyễn Hồng Thạch, 33 tuổi, bị phạt 16 năm tù vì mua dữ liệu của 5.000 người rồi thuê nhân viên gọi điện giới thiệu "gói vay lãi suất 0 đồng", lừa chuyển tiền phí.

Ngày 21/1, Thạnh bị TAND TP HCM tuyên phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Có vai trò đồng phạm, Hoàng Anh Tuấn lĩnh 13 năm 6 tháng; Trần Danh Quân 12 năm 6 tháng về cùng tội danh.

Bản án xác định, khoảng tháng 6/2022, Thạch lên mạng xã hội thấy nhiều thông tin về thủ đoạn giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện tư vấn cho vay ưu đãi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên quyết định làm theo. Bị cáo đặt mua dữ liệu cá nhân của 5.000 người (họ tên, địa chỉ, số điện thoại) với giá 3.000 đồng mỗi thông tin.

Sau đó, Thạch thuê căn nhà ba tầng trên đường Trần Quang Quá (quận Tân Phú cũ), đầu tư trang thiết bị điện tử và tuyển khoảng 80 nhân viên giả danh ngân hàng để hoạt động. Bị cáo thuê Hoàng Anh Tuấn (anh vợ) và Trần Danh Quân làm quản lý, giám sát việc tư vấn.

Bị cáo Nguyễn Hồng Thạch cùng đồng phạm trong lần ra tòa hồi năm ngoái. Ảnh: Hải Duyên

Hàng ngày, Thạch cung cấp danh sách khách hàng cho Tuấn và Quân, phân cho nhân viên gọi điện chào mời khách vay từ 20 đến 100 triệu đồng với lãi suất 0%. Người vay được yêu cầu đóng "phí bảo hiểm" từ 1,7 đến 3,8 triệu đồng, tùy khoản vay.

Khi khách hàng đồng ý, nhóm này yêu cầu cung cấp thông tin, giấy tờ để "làm hồ sơ vay", sau đó gửi hợp đồng và thẻ ngân hàng giả qua dịch vụ chuyển phát nhanh, nhờ nhân viên bưu cục thu hộ tiền "phí bảo hiểm" bằng tiền mặt rồi chiếm đoạt.

Để tạo lòng tin, Thạch chỉ đạo gửi kèm các tặng phẩm giá rẻ như ví da, mắt kính. Đến kỳ tất toán, bị cáo sử dụng giấy tờ tùy thân giả đến bưu cục nhận tiền thu hộ và chiếm đoạt.

Ngày 26/9/2022, cảnh sát kiểm tra hành chính căn nhà trên đường Trần Quang Quá, bắt quả tang Thạch cùng đồng phạm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các nhân viên của Nguyễn Hoàng Thạch lúc bị bắt tại căn nhà ở quận Tân Phú. Ảnh: Nhật Vy

Quá trình điều tra xác định, có khoảng 2.169 người đã đăng ký vay tiền, trong đó có 2.151 nạn nhân trên cả nước đã nộp "phí bảo hiểm". Thạch và Tuấn đã nhận về từ bưu cục tổng cộng gần 4,3 tỷ đồng. Song, nhà chức trách chỉ làm việc được với hơn 400 nạn nhân.

Hồi tháng 2/2025, Thạch và các bị cáo từng bị đưa ra xét xử, nhưng tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung. VKS sau đó giữ nguyên quan điểm truy tố như trước.

Đối với 80 nhân viên Thạch tuyển dụng không được ký hợp đồng lao động, cam kết trả lương từ 3,5 đến 6 triệu đồng mỗi tháng nhưng có người chưa được nhận lương. Việc họ giả nhân viên ngân hàng là do Thạch yêu cầu và không biết bị cáo này có liên kết với ngân hàng hay không nên cơ quan điều tra không xử lý hình sự.

Tại tòa hôm nay, Thạch và đồng phạm thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Hải Duyên