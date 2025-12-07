Nhóm lính Benin chiếm đài truyền hình, tuyên bố lật đổ Tổng thống

Nhóm binh lính quốc gia Tây Phi Benin lên truyền hình nhà nước tuyên bố lật đổ Tổng thống Patrice Talon, nhưng ông khẳng định bản thân vẫn an toàn.

Nhóm binh sĩ tự xưng là Ủy ban Tái thiết Quân sự Benin (CMR) hôm nay phát biểu trên truyền hình rằng lực lượng này đã họp và ra quyết định "ông Patrice Talon bị phế truất khỏi chức vụ tổng thống".

Văn phòng Tổng thống Talon sau đó ra thông báo rằng ông vẫn an toàn và "quân đội chính quy đang giành lại quyền kiểm soát". Phía Tổng thống Talon khẳng định nhóm binh lính đảo chính chỉ là một nhóm nhỏ đang kiểm soát đài truyền hình. Thủ đô và đất nước vẫn an toàn.

Nhóm binh sĩ tự xưng là Ủy ban Tái thiết Quân sự Benin (CMR) tuyên bố phế truất Tổng thống Patrice Talon trên truyền hình ngày 7/12. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Benin Olushegun Adjadi Bakari trả lời Reuters rằng "các binh sĩ trung thành và lực lượng vệ binh quốc gia" đang kiểm soát tình hình.

Đại sứ quán Pháp tại Benin đăng trên mạng xã hội X rằng "có thông tin về tiếng nổ súng tại trại Guezo", gần dinh thự của Tổng thống Talon. Đại sứ quán Pháp kêu gọi công dân nước này ở trong nhà để đảm bảo an ninh.

Bất ổn ở Benin diễn ra trong lúc quốc gia này chuẩn bị bầu cử tổng thống vào tháng 4/2026, đánh dấu kết thúc nhiệm kỳ của Tổng thống Talon, người đã nắm quyền từ năm 2016. Liên minh cầm quyền Benin đã đề cử Bộ trưởng Tài chính Romuald Wadagni làm ứng cử viên.

Tổng thống Benin Patrice Talon tại Brazil hồi tháng 5/2024. Ảnh: AFP

Benin là quốc gia ở Tây Phi có diện tích hơn 114.000 km2 với dân số khoảng 13,7 triệu người. Khu vực Tây và Trung Phi những năm gần đây xảy ra nhiều cuộc đảo chính, trong đó cuộc đảo chính hồi tháng trước ở Guinea-Bissau là cuộc đảo chính thứ chín trong khu vực kể từ năm 2020.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters)