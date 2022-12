Nhóm kỹ sư Việt giành giải bảo mật hơn 80.000 USD

Nhóm kỹ sư Việt Nam khai thác lỗ hổng trong các sản phẩm IoT và giành giải thưởng 82.500 USD tại cuộc thi bảo mật hàng đầu thế giới.

Trên bảng tổng kết của cuộc thi bảo mật Pwn2Own, "Team Viettel" đạt tổng điểm 16,5 và xếp thứ hai, kém hai điểm so với đội về nhất.

Đội "Team Viettel" đến từ Việt Nam đứng thứ hai bảng xếp hạng của Pwn2Own. Ảnh: ZDI

Pwn2Own là một trong những cuộc thi bảo mật lâu đời và lớn nhất thế giới, được Zero Day Initiative tổ chức thường niên từ 2007. Chủ đề trong đợt thi lần này là tìm lỗ hổng trong thiết bị thông minh, nhắm đến các mục tiêu được sử dụng thường xuyên trong nhà hoặc văn phòng như điện thoại di động, bộ định tuyến không dây, máy in, loa thông minh.

Trong bốn ngày, mỗi ngày đội đến từ Việt Nam đều khai thác được từ 1 đến 2 lỗ hổng. Tổng cộng có 5 lỗ hổng được nhóm khai thác, nhắm vào các mục tiêu gồm: máy in Canon, HP, bộ định tuyến TP-Link, Cisco và thiết bị lưu trữ mạng Western Digital.

Năm nay, Pwn2Own có thêm hạng mục SOHO Mashup, mô phỏng lại cuộc tấn công trong một văn phòng nhỏ với hàng loạt thiết bị thông minh kết nối mạng. Thí sinh sẽ phải tấn công vào bộ định tuyến, sau đó nhắm mục tiêu đến các thiết bị tiếp theo trong mạng LAN. Ở phần này, đội thi đến từ Việt Nam đã khai thác thành công lỗ hổng trên router Cisco và máy in Canon. Đây cũng là kết quả cao nhất mà nhóm đạt được trong đợt thi, giúp mang về 7,5 điểm và 37,5 nghìn USD giải thưởng.

Hai thành viên trong Team Viettel tham dự Pwn2Own năm nay. Ảnh: VCS

Ông Trần Minh Quảng, Giám đốc Trung tâm phân tích và chia sẻ nguy cơ An ninh mạng Viettel Cyber Security và quản lý đội thi, cho biết nhóm có 11 người, trong đó có 8 thành viên trẻ, sinh từ 1995 đến 2000. Nhiều người lần đầu tham dự cuộc thi bảo mật tầm cỡ thế giới, nhưng đã có thành tích cạnh tranh với các chuyên gia có tiếng như Star Labs, DevCore.

"Các kỹ sư Việt liên tục giành chiến thắng trong các cuộc thi bảo mật gần đây, cho thấy người Việt hoàn toàn có đủ khả năng nghiên cứu bảo mật không thua kém bất kỳ quốc gia nào", ông Quảng nói.

Theo chuyên gia này, thiết bị được mang tới cuộc thi đều là thiết bị tối tân của các hãng công nghệ hàng đầu. Tuy nhiên, kết quả từ cuộc thi cho thấy, hầu hết đều vẫn còn tồn tại lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng. "Điều đó có nghĩa các doanh nghiệp cần có các giải pháp phòng thủ tiên tiến, đặc biệt là giải pháp giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các cuộc tấn công mạng", ông nói.

Ngoài TeamViettel, một đội thi khác là Qrious Secure cũng có thành viên đến từ Việt Nam, gồm Toan Pham and Tri Dang, theo website cuộc thi. Tuy đạt 10,25 điểm và đứng top 5, đội giành gần 90.000 USD tiền thưởng, trong đó riêng lỗ hổng tấn công hệ thống loa Sonos One giúp đội thu về tới 60.000 USD. Ngoài ra, một số thí sinh tham gia cá nhân, như Chi Tran, AnhtuD, Le Tran Hai Tung, đều giành 10.000 USD sau khi khai thác thành công lỗ hổng từ máy in Canon.

Pwn2Own 2022 có 36 đội thi từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều đội mạnh về bảo mật như Đài Loan, Singapore, Mỹ, Đức, Israel, Hàn Quốc, Ấn Độ,... Sau bốn ngày, cuộc thi tìm ra 63 lỗ hổng zero-day và 989.000 USD giải thưởng được trao.

Lưu Quý