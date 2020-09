Nhóm khủng bố trụ sở công an hầu tòa

TP HCMNguyễn Khanh, 56 tuổi, và 19 người bị xét xử về hành vi tham gia tổ chức khủng bố, gây nổ trụ sở Công an phường 12 quận Tân Bình, khiến 2 người bị thương.

Bị cáo Nguyễn Khanh, ngụ Đồng Nai; Nguyễn Tấn Thành (30 tuổi, con trai Khanh) và các đồng phạm bị TAND TP HCM xét xử ngày 21-22/9.

Các bị cáo bị truy tố về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ theo Điều 113, Điều 305 BLHS 2015. Trong đó, ông Khanh được xác định vai trò cầm đầu, bị truy tố khung hình phạt 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Bào chữa cho cha con bị cáo Khanh là luật sư Nguyễn Ngọc Trâm và Võ Đan Mạch (Đoàn Luật sư TP HCM). 6 luật sư khác bào chữa cho những người còn lại.

Ngoài HĐXX 5 người, do Phó tòa Hình sự Huỳnh Văn Trực làm chủ toạ, còn có một thẩm phán và hai Hội thẩm nhân dân dự khuyết. Để phục vụ việc xét xử, toà triệu tập 8 cá nhân, tổ chức có liên quan, bao gồm đại diện Công an phường 12 quận Tân Bình và Công an tỉnh Hậu Giang.

Nguyễn Khanh và con trai Nguyễn Tấn Thành lúc bị bắt, tháng 7/2018. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cáo trạng, Khanh tham gia tổ chức Triều đại Việt do Ngô Văn Hoàng Hùng (68 tuổi, tức Ngô Hùng, ở Canada) thành lập năm 2017, được hứa phong chức Tỉnh trưởng tỉnh Đồng Nai. Ngô Hùng từng bị TAND TP Mỹ Tho (Tiền Giang) tuyên án tử hình, sau giảm xuống chung thân về tội Âm mưu lật đổ chính quyền, năm 1979.

Cơ quan điều tra cáo buộc, nhóm Hùng chủ trương tập hợp người Việt trong và ngoài nước sử dụng phương pháp bạo động, khủng bố, nhằm chống phá Nhà nước Việt Nam. Các thành viên tổ chức thường xuyên đăng tải video vu cáo lãnh đạo Đảng và Nhà nước, kêu gọi người dân bạo động, mua vật liệu nổ, chế tạo trái nổ ném vào các trụ sở cơ quan nhà nước, công an... đồng thời chuẩn bị vũ khí, thành lập các căn cứ tại nhiều tỉnh thành để lật đổ chế độ, ủng hộ Triều Đại Việt về lãnh đạo đất nước.

Nguyễn Khanh được Hùng gửi 315 triệu đồng, 1.600 CAD và 100 USD về làm chi phí chiêu dụ thêm thành viên. Ông này đặt Nguyễn Trung Trực mua 12 kg thuốc nổ, 45 kíp nổ rồi chuyển cho đồng bọn chế tạo 10 quả nổ điều khiển từ xa để thực hiện các hoạt động khủng bố, phá hoại.

Tối 19/6/2018, Khanh giao 2 trái nổ cho Võ Hoàng Nam, Dương Khắc Minh và hướng dẫn cách kích nổ. Trưa 20/6/2018, hai thanh niên này chở nhau đến trụ sở Công an phường 12 trên đường Trường Chinh, quận Tân Bình.

Minh đứng chờ ở ngoài, Nam vào gặp nữ cán bộ công an phường vờ xin phiếu xác nhận hạnh kiểm cá nhân rồi để balô có một quả nổ lên ghế chờ tiếp dân. Hắn đi ra ngoài đặt hộp quà, đựng quả nổ còn lại, tại khu vực để xe ngoài sân. Tiếp đó, Nam dùng điều khiển từ xa kích nổ hai quả bom, lên xe Minh chở tẩu thoát về Đồng Nai.

Vụ nổ khiến một cán bộ tiếp dân và người khác bị thương, nhiều xe máy và tài sản khác hư hỏng.

Trụ sở Công an phường 12 quận Tân Bình sau vụ nổ hôm 20/6/2018. Ảnh: Công an cung cấp.

Công an TP HCM huy động 400 cảnh sát, an ninh điều tra, phối hợp Công an Đồng Nai bắt cha con Nguyễn Khanh. Lúc bị cao vây, Khanh đe doạ cho nổ bom nhưng bất thành.

Cơ quan An ninh điều tra còn cho rằng, ngày 23/6/2018, sau khi chỉ đạo ném mìn trụ sở công an, Khanh tiếp tục giao cho Nguyễn Minh Tấn (quê Hậu Giang, thành viên trong tổ chức) 3 trái nổ để gây án tại Hậu Giang và Kiên Giang.

Tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân 1. Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà xâm phạm tính mạng của cán bộ, công chức hoặc người khác, hoặc phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân, thì bị phạt tù 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 10-15 năm: Thành lập, tham gia tổ chức khủng bố, tổ chức tài trợ khủng bố; Cưỡng ép, lôi kéo, tuyển mộ, đào tạo, huấn luyện phần tử khủng bố; chế tạo, cung cấp vũ khí cho phần tử khủng bố; Xâm phạm tự do thân thể, sức khỏe của cán bộ, công chức hoặc người khác; chiếm giữ, làm hư hại tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Tấn công, xâm hại, cản trở, gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 3. Phạm tội trong trường hợp đe dọa thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này, hoặc có hành vi khác uy hiếp tinh thần của cán bộ, công chức hoặc người khác, thì bị phạt tù 5-10 năm. 4. Khủng bố cá nhân, tổ chức nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế nhằm gây khó khăn cho quan hệ quốc tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì cũng bị xử phạt theo Điều này. 5. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù 1-5 năm.

Quốc Thắng