Nhóm khiêng quan tài trước chợ Bến Thành lĩnh án

TP HCMHồ Ngọc Tuấn bị phạt 2 năm 9 tháng tù vì thuê người khiêng quan tài diễu hành trước chợ Bến Thành, quay video "câu view" để bán hàng, ảnh hưởng trật tự công cộng.

Chiều 10/2, Tuấn, 26 tuổi, bị TAND Khu vực 1 tuyên phạm tội Gây rối trật tự công cộng.

Có vai trò đồng phạm, bị cáo Nguyễn Văn Thẩm, chủ trại hòm; Nguyễn Đăng Khoa; Nguyễn Văn Quyết và vợ là Vũ Thị Thanh Xuân bị phạt 2 năm 3 tháng tù.

6 bị cáo khác bị phạt từ 2 năm tù treo đến 2 năm tù giam.

Bị cáo Hồ Ngọc Tuấn (thứ 2, hàng đầu) cùng các bị cáo tại tòa. Ảnh: Bình Nguyên

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan đô thị, an ninh trật tự và an toàn xã hội tại địa phương, tác động tiêu cực đến đời sống người dân khu vực xung quanh. Đây là hành vi có tổ chức, thể hiện sự xem thường pháp luật.

Tuy nhiên, tòa cũng ghi nhận các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân tốt... nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 10/2024, Tuấn hợp tác với vợ chồng Quyết bán quần áo online trên TikTok "Never GG". Tuấn sau đó lên ý tưởng, thiết kế và quảng cáo.

Do các video trước không đạt hiệu quả, Tuấn nảy sinh ý tưởng quay cảnh 4 người mặc đồ đen khiêng quan tài diễu phố để gây chú ý, tăng lượt xem và bán hàng; kế hoạch được vợ chồng Quyết và một số người đồng ý.

Nhóm liên hệ trại hòm Nhạn Bảo Thọ (Long An) mua quan tài giá 3,5 triệu đồng, thuê chủ cơ sở sơn đen và tìm người khiêng.

Nhóm thanh niên khiêng quan tài đi qua lại trước chợ Bến Thành. Ảnh: Cắt từ clip

Cuối tháng 1/2025, họ in decal, dán lên quan tài, thuê studio trên đường Huyền Trân Công Chúa (quận 1) chụp ảnh, quay video trong 4 giờ với giá 1,3 triệu đồng và thuê người mẫu.

Một tháng sau, nhóm cho 4 người mặc đồ đen, trùm đầu, khiêng quan tài đi bộ dưới lòng đường Huyền Trân Công Chúa, sau đó tiếp tục ghi hình trước chợ Bến Thành rồi rời đi. Tuấn dựng video đăng lên TikTok, thu hút hàng nghìn lượt xem, bình luận; đa số ý kiến bức xúc, cho rằng quảng cáo phản cảm.

Tại tòa hôm nay, các bị cáo bày tỏ hối hận, cho biết việc khiêng quan tài màu đen "diễu phố" nhằm quảng bá bộ sưu tập quần áo cho một tài khoản TikTok. Nhiều bị cáo bật khóc khi trình bày, xin HĐXX khoan hồng.

Các bị cáo được thuê khiêng quan tài khai, khi nhận việc chỉ nghĩ đến kiếm tiền, không nhận thức hành vi vi phạm pháp luật. Họ nói bản thân do thiếu hiểu biết nên hành xử sai, mong được xem xét mức án nhẹ nhất để sớm trở về với gia đình.

Bình Nguyên