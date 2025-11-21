Nhóm khiêng quan tài trước chợ Bến Thành bị truy tố

TP HCMHồ Ngọc Tuấn bị cáo buộc thuê nhiều người khiêng quan tài diễu hành trước chợ Bến Thành, quay video nhằm "tạo hiệu ứng câu view" để bán hàng, gây ảnh hưởng trật tự công cộng.

Hành vi của Tuấn, 25 tuổi; Nguyễn Văn Quyết và Võ Thị Thanh Xuân (vợ Quyết, cùng 30 tuổi) và 5 người khác được nêu trong cáo trạng VKSND TP HCM vừa hoàn tất. Họ bị truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng theo điểm a, khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự. Cáo trạng được chuyển cho TAND Khu vực 1 để xét xử các bị can.

Cơ quan công tố xác định, việc các bị can khiêng quan tài đi dưới lòng đường cùng nhiều phương tiện giao thông, có nhiều du khách nước ngoài chứng kiến, gây phản cảm mỹ quan đô thị, gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến trật tự công cộng. Tuy nhiên, VKS cũng ghi nhận họ có một số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Hồ Ngọc Tuấn (trái) tại cơ quan điều tra lúc bị bắt. Ảnh: Bảo Trân

Theo cáo trạng, khoảng tháng 10/2024, Tuấn hợp tác với vợ chồng Quyết để bán quần áo online trên tài khoản TikTok "Never GG". Tuấn sau đó lên nhiều ý tưởng kinh doanh, thiết kế, quảng cáo để bán sản phẩm.

Với mục đích để nhiều người biết đến cửa hàng và bán được nhiều sản phẩm, Tuấn đã quay nhiều clip với các ý tưởng khác nhau, đăng lên mạng xã hội để tạo hiệu ứng và tăng tương tác, lượt xem (câu view) nhưng kết quả không được như kỳ vọng. Nam thanh niên sau đó nghĩ ra cách quay clip với nội dung 4 người mặc đồ đen khiêng quan tài diễu phố, nhằm tạo sự kiện sốc, tăng view, để bán quần áo.

Tuấn trao đổi ý tưởng với vợ chồng Quyết và một số người, được họ đồng ý.

Nhóm này liên hệ với trại hòm Nhạn Bảo Thọ ở Long An mua quan tài với giá 3,5 triệu đồng; thuê chủ cơ sở là Nguyễn Văn Thẩm (31 tuổi) sơn màu đen, nhờ kiếm người khiêng trên đường.

Cuối tháng 1, Tuấn ra tiệm decal in theo thiết kế, cùng cả nhóm xuống trại hòm của Thẩm ở Long An để dán lên quan tài. Người này tổ chức chụp hình, quay video 4 tiếng với giá 1,3 triệu đồng tại một studio trên đường Huyền Trân Công Chúa (phường Bến Thành, quận 1) và thuê thêm mẫu ảnh.

Ngày 25/2, Tuấn gọi Thẩm chở quan tài đến studio chụp ảnh, quay video. Buổi chiều, anh ta đưa 5 chiếc áo khoác có mẫu thiết kế cần quảng cáo cho nhóm nhân công mặc, rồi khiêng quan tài đi bộ dưới lòng đường Huyền Trân Công Chúa - hướng ngược chiều ra đường Nguyễn Thị Minh Khai rồi quay về (khoảng 200 m).

Sau khi quay video xong, do chưa hài lòng nên Tuấn quyết định đưa quan tài ra trước chợ Bến Thành để ghi hình lại, trả thêm tiền công cho Thẩm.

4 thanh niên sau đó mặc đồ đen, trùm đầu, mang khẩu trang, khiêng quan tài có viết chữ trắng đi bộ dưới lòng đường (dành cho xe máy), từ đường Lê Lai hướng về giao lộ Lê Lai - Trần Hưng Đạo; băng qua đèn xanh đèn đỏ hướng về trước cửa Nam chợ Bến Thành; rồi đến giao lộ tiếp theo có ôtô đợi sẵn chở về Long An.

Tuấn sau đó tập hợp tất cả các hình ảnh, clip dựng thành video tổng hợp rồi đăng lên tài khoản TikTok nói trên. Video này thu hút hàng nghìn lượt xem, bình luận và chia sẻ. Đa số ý kiến bày tỏ sự bức xúc, phẫn nộ, cho rằng đây là hành vi quảng cáo phản cảm.

Nhóm thanh niên khiêng quan tài đi qua lại trước chợ Bến Thành. Ảnh: Cắt từ clip

Điều 318 Bộ luật Hình sự quy định: người gây rối trật tự công cộng, làm ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, có thể bị phạt tiền 5-50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù 3 tháng đến 2 năm.

Trường hợp hành vi có tổ chức, sử dụng vũ khí hoặc hung khí, phá phách, gây cản trở giao thông nghiêm trọng, xúi giục người khác gây rối, hành hung người can thiệp hoặc gây thiệt hại tài sản từ 50 triệu đồng trở lên, khung hình phạt tăng lên 2-7 năm tù.

Bình Nguyên