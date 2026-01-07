Nhóm giang hồ tạt sơn, mắm tôm đòi nợ bị bắt

Đồng ThápPhạm Xuân Chiều cùng đồng phạm cho vay lãi cao, nếu con nợ chậm trả thì dùng sơn, mắm tôm, vỏ chai bia ném vào nhà để khủng bố tinh thần.

Ngày 7/1, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã bắt tạm giam Chiều và 5 đồng phạm 26-34 tuổi, cùng quê Ninh Bình, về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác.

Cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục làm rõ các hành vi phạm tội khác của nhóm bị can này.

Hiện trường ngôi nhà bị nhóm giang hồ tạt sơn, ném chất bẩn. Ảnh: Phước Thanh

Theo điều tra, nhóm Chiều cho nhiều người vay theo hình thức: nếu vay 3 triệu đồng thì phải góp mỗi ngày 150.000 đồng trong thời gian 25 ngày. Khi giao tiền, Chiều giữ lại 150.000 đồng tiền phí và 300.000 đồng tiền góp trước 2 ngày.

Từ tháng 6/2025 đến nay, hàng loạt con nợ không có khả năng góp tiền hoặc bỏ trốn đã bị nhóm giang hồ đến nhà (hoặc nhà của người thân) ném chai bia, chất bẩn, mắm tôm và tạt sơn để đe dọa, gây sức ép buộc trả tiền.

Nhóm giang hồ bị bắt giữ. Ảnh: Phước Thanh

Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an xã Bình Hòa, tỉnh An Giang bắt giữ Chiều cùng đồng phạm; thu giữ nhiều tang vật.

Cơ quan điều tra đề nghị các nạn nhân liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh để được hướng dẫn, giải quyết.

Phước Thanh