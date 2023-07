Nhóm 'giang hồ nông trường' Phú Quốc bị bắt

Kiên GiangNguyễn Phi Vũ, tức Vũ Công, bị cáo buộc cầm đầu hàng chục người trong nhóm "giang hồ nông trường" đi đâm chém, gây rối trật tự ở địa phương.

Ngày 3/7, Vũ, 36 tuổi; Nguyễn Trọng Vũ, tức Vũ Bò; Nguyễn Trọng Hải, tức Hải Vũng Tàu, cùng 5 đàn em bị Công an Phú Quốc bắt tạm giam về tội Gây rối trật tự công cộng; Cố ý gây thương tích.

Theo cảnh sát, thời gian qua, Vũ và đồng phạm tự xem mình là nhóm "giang hồ nông trường" Phú Quốc; gồm hàng chục người có tiền án, tiền sự, hoạt động liều lĩnh, gây ra nhiều vụ mất trật tự công cộng và các hành vi phạm pháp khác tại địa phương.

Nguyễn Phi Vũ bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Dương Đông

Gần nhất vào khuya 18/4, đàn em của Vũ mâu thuẫn, đánh nhau với nhóm người ở xã Cửa Dương. Nghe tin, Vũ kéo hàng chục người đến tấn công nhóm đối thủ bằng ghế nhựa, vỏ chai bia gây náo loạn, dân không dám ra đường.

Vũ sau đó bị tạm giữ để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng, hàng chục thiếu niên bị lập hồ sơ xử lý hành chính. Còn Vũ Bò, Hải Vũng Tàu liên quan nhiều vụ, trong đó có vụ hỗn chiến xảy ra 4 năm trước.

Hải Vũng Tàu tại cơ quan điều tra. Ảnh: Dương Đông

Kế hoạch triệt phá các băng nhóm giang hồ do Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh Kiên Giang điều tra, xử lý thời gian qua.

Trước đó, Văn Thế Sự, biệt danh Cọp Bãi Bổn, cầm đầu nhóm bảo kê, tổ chức đánh bạc, giải quyết tranh chấp đất đai ở Phú Quốc bị bắt tạm giam; giang hồ Ông Minh Phụng, người 8 năm trước cho đàn em mượn súng bắn chết hai người ở Phú Quốc, cũng vừa bị bắt khi mang theo súng và ma túy.

Ngọc Tài - Dương Đông