Đồng ThápNguyễn Thành Tiến, 27 tuổi, cùng đồng phạm bị bắt sau gần một tuần nổ súng, dùng dao truy sát làm hai người bị thương ở tiệc nhậu.

Nguyễn Thành Tiến bị bắt cùng khẩu súng. Ảnh: Đặng Thanh

Ngày 11/4, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã bắt Tiến cùng Nguyễn Hoàng Kha, Tăng Văn Trường (cùng 22 tuổi, ngụ Tây Ninh), điều tra về hàng loạt hành vi.

Khám xét chỗ ở của Tiến, cảnh sát thu giữ một khẩu súng dạng Rulo, nhiều viên đạn cao su cùng dao tự chế.

Nguyễn Thành Tiến cùng hung khí gây án. Ảnh: Đặng Thanh

Theo điều tra ban đầu, tối 5/4, anh Nguyễn Châu Thanh, 33 tuổi, cùng Tô Văn Nhẫn, 26 tuổi, nhậu ở nhà bạn tại xã Tân Hương. Bất ngờ, Tiến, Kha, Trường và một số thanh niên khác mang súng ngắn, mã tấu xông vào.

Một người trong nhóm nổ súng trúng bụng anh Nhẫn, Thanh cùng nhóm bạn hất bàn, chống trả nhưng vẫn bị nhóm này dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng.

Nguyễn Hoàng Kha tại cơ quan điều tra. Ảnh: Đặng Thanh

Các nạn nhân bỏ chạy, bị họ truy đuổi, nổ súng, la hét "giết nó". Hai người bị thương sau đó được đưa đi cấp cứu.

Gây án xong, Tiến cùng đồng phạm liên tục lẩn trốn qua nhiều địa bàn nhằm xóa dấu vết.

Tăng Văn Trường tại cơ quan điều tra. Ảnh: Đặng Thanh

Tuy nhiên, cảnh sát truy lùng khắp nơi, bắt nhóm Tiến khi đang lẩn trốn tại phường Tam Thắng (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Cơ quan điều tra đang truy tìm các nghi phạm còn lại, hiện chưa công bố nguyên nhân dẫn đến vụ án.

Nhóm giang hồ nổ súng tại tiệc nhậu bị bắt Camera hiện trường vụ án. Video: Người dân cung cấp

Đặng Thanh