Đánh người giúp đỡ nạn nhân tai nạn giao thông

Bắc NinhThấy hai người bị tai nạn giao thông bất tỉnh bên đường, anh Nguyễn Đức Vĩnh, 43 tuổi, cùng bạn đi đến với mục đích giúp đỡ nhưng bị 6 thanh niên vây đánh.

Ngày 11/9, Trịnh Đình Luân (34 tuổi) và em trai Trịnh Đình Long (31 tuổi) bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt khẩn cấp để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.

Hai anh em Trịnh Đình Luân (trái) và Trịnh Đình Long. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, đêm 7/9, anh Nguyễn Đức Vĩnh (43 tuổi) lái ôtô chở vợ đi khám bệnh về đến đoạn đê hữu sông Đuống, thuộc địa phận thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh thì phát hiện có hai người nằm bất tỉnh, xe máy ở bên cạnh.

Khi người có mặt ở đây nhờ đưa người bị nạn đi cấp cứu, anh từ chối với lý do đang đưa vợ về nhà.

Sau đó, anh Vĩnh kể lại sự việc với 3 người bạn Nguyễn Bá Thành (32 tuổi), Nguyễn Bá Trung (44 tuổi), Nguyễn Đức Đại (38 tuổi) và cùng họ quay lại hiện trường giúp đỡ nạn nhân. Nhóm anh Vĩnh đến nơi thì bị 6 thanh niên đi 3 xe máy, trong đó có Luân, Long, xông tới tấn công.

Anh Vĩnh và anh Trung bị đánh thương tích phải nhập viện. Anh Thành, Đại bị thương nhẹ.

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án.

Kiến Tường