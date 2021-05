Nhóm đánh ghen ở nơi phong tỏa bị phạt 46 triệu đồng

Thừa Thiên - HuếCô vợ 29 tuổi cùng 4 người thân băng ruộng vào khu vực có dịch bệnh để đánh ghen đã bị phạt hành chính mỗi người 7,7 triệu đồng.

Quyết định được ông Hoàng Văn Thái, Phó chủ tịch huyện Phong Điền ký ngày 16/5, xử phạt do vi phạm trong lĩnh vực y tế. 5 người đánh ghen còn bị xử phạt thêm mỗi người 200.000 đồng do vi phạm an ninh trật tự.

Liên quan sự việc, người đàn ông 37 tuổi, chồng của cô vợ 29 tuổi, cũng bị phạt 7,7 triệu đồng. Cả 6 người cùng trú xã Phong An, bị cáo buộc ngày 13/5 đã đột nhập trái phép vào xã Phong Hiền đang bị phong tỏa. Hiện, 6 người đã được đưa đi cách ly, buộc tự trả chi phí.

Chốt kiểm soát ra vào xã Phong Hiền. Ảnh: Võ Thạnh

Trước đó, rạng sáng ngày 13/5, người đàn ông 37 tuổi đột nhập xã Phong Hiền để đến nhà cô gái 29 tuổi có chồng đi nước ngoài. Sau đó, vợ của người đàn ông cùng 4 người thân xin lực lượng chức năng ở chốt kiểm soát cho đi vào xã Phong Hiền nhưng bị từ chối. 5 người sau đó băng ruộng, "đột nhập" nhà cô gái 29 tuổi để đánh ghen, gây rối.

Toàn xã Phong Hiền thực hiện lệnh phong tỏa, cách ly tạm thời từ ngày 9/5 sau khi "bệnh nhân 3262" đã tiếp xúc nhiều người khi đi làm căn cước công dân tại trụ sở xã. Xã Phong An cạnh xã Phong Hiền, cách nhau bởi quốc lộ 1A.

Võ Thạnh