Nhóm dàn cảnh chen lấn, cướp giật tại khu du lịch ở miền Tây bị bắt

Cần ThơBăng nghi phạm hàng chục người ở tỉnh An Giang chuyên thuê xe đến các nơi vui chơi công cộng, tụ điểm đông người, lễ hội để dàn cảnh cướp giật tài sản.

Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, lấy lời khai một trong số nghi phạm. Ảnh: Khánh Linh

Đến ngày 14/3, ít nhất 3 người trong băng nhóm dàn cảnh chen lấn để cướp giật tài sản của du khách tại khu du lịch Liên Hoa Bảo Tháp (xã An Ninh) đã bị Công an TP Cần Thơ bắt.

Theo cơ quan công an, những ngày qua, mạng xã hội lan truyền video một nữ du khách bị nhóm hàng chục người dàn cảnh chen lấn, giật dây chuyền tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp, gây bức xúc trong dư luận.

Hai thành viên nhóm dàn cảnh cướp giật tài sản tại Khu du lịch Liên Hoa Bảo Tháp bị bắt. Ảnh: Khánh Linh

Ngày 10/3, Công an xã An Ninh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt một người trong nhóm này và truy xét, tiếp tục bắt thêm một số người liên quan. Hiện danh tính các nghi phạm chưa được công bố.

Theo kết quả xác minh ban đầu, nhóm nghi phạm sinh sống tại tỉnh An Giang, câu kết với hàng chục người khác chuyên ôtô đến các nơi vui chơi công cộng, tụ điểm đông người và các lễ hội tại nhiều địa phương phía Nam để dàn cảnh.

Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục mở rộng điều tra

An Bình