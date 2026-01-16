Nhóm cướp tài sản người nước ngoài ở Nha Trang bị bắt

Khánh HòaBốn thanh thiếu niên 15-17 tuổi bị cáo buộc mang hung khí cướp tài sản của người nước ngoài ở Nha Trang.

Ngày 16/1, Công an phường Nha Trang cho biết đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Thật (17 tuổi), Hà Minh Quân (16 tuổi), Nguyễn Minh Thiên (15 tuổi, cùng ngụ phường Nha Trang) và Nguyễn Thành Vinh (17 tuổi, ngụ phường Nam Nha Trang) để làm rõ hành vi tấn công, cướp tài sản.

Theo điều tra, hai ngày trước, vào rạng sáng, nhóm thanh, thiếu niên phát hiện một người đàn ông quốc tịch Latvia đang ôm balô nằm nghỉ tại khu vực công viên bờ biển Trần Phú.

Cả nhóm sau đó tiếp cận, dùng cây gỗ tấn công và lấy dao thủ sẵn đâm nạn nhân hai nhát, rồi cướp chiếc balô bên trong có nhiều giấy tờ cùng 500.000 đồng trước khi bỏ chạy. Người đàn ông hoảng loạn và trình báo cơ quan chức năng.

Công an phường Nha Trang sau đó tổ chức lực lượng truy xét. Đến trưa 15/1, cảnh sát phát hiện nhóm thanh, thiếu niên tại khu vực bờ kè đối diện hẻm 55 Trần Phú, phường Nha Trang. Tổ công tác lập tức áp sát, đưa các nghi phạm về trụ sở.

Làm việc với cơ quan điều tra, nhóm nghi phạm khai do cần tiền tiêu xài nên cùng nhau đi tìm tài sản của người dân và du khách, lợi dụng sơ hở để trộm cắp.

Công an phường Nha Trang đang tiếp tục điều tra.

