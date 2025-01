Nhóm cướp nhí sa lưới

Đồng ThápĐỗ Chí Công cầm đầu nhóm cướp từ 16 đến 23 tuổi, gây ra 10 vụ cướp chỉ trong một tháng.

Ngày 13/1, Công, 22 tuổi, cùng những thành viên trong nhóm cướp bị Công an TP Cao Lãnh bắt về hành vi Cướp giật tài sản.

Đỗ Chí Công, tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thanh Thảo

Nửa tháng trước, anh Đạt chạy xe máy trên tuyến đường nông thôn thuộc xã Hòa An, TP Cao Lãnh, bất ngờ bị hai thanh niên áp sát, dí kéo nhọn vào người nên lạc tay lái tông vào cột điện. "Chúng dọa nếu phản kháng sẽ đâm chết", anh Đạt nhớ lại.

Sau khi cướp xe, hai thanh thiếu niên chạy về hướng đường 30/4 phường 1, giật túi xách của người phụ nữ.

Sau thời gian theo dõi, tuần trước Công an TP Cao Lãnh phối hợp Công an huyện Thanh Bình bắt Công cùng 5 thanh thiếu niên - các nghi can đã gây ra sự việc trên. Tại cơ quan điều tra, nhóm này thừa nhận hành vi, khai đã gây ra 10 vụ, cướp xe, vàng, tiền mặt trị giá khoảng 200 triệu đồng.

3 thanh niên trong nhóm cướp của Công. Ảnh: Thanh Thảo

Thượng tá Nguyễn Quốc Hải, Phó trưởng Công an TP Cao Lãnh, cho biết nhóm cướp liều lĩnh, manh động, ngụ huyện Thanh Bình, đi cướp bằng xe máy "độ", công suất lớn.

Chúng chọn các tuyến đường ở Thanh Bình và TP Cao Lãnh ra tay, trong khoảng thời gian từ 18h đến 21h, và rạng sáng 2h đến 5h. Nhóm cướp lên kế hoạch tỉ mỉ, thuê nhà trọ nhiều nơi, liên tục đổi phương tiện, nơi ẩn nấp và tẩu tán tài sản cướp ngay.

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án.

Ngọc Tài - Thanh Thảo