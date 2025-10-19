Nhóm cướp mang cưa máy đột nhập bảo tàng Louvre

PhápBảo tàng Louvre nổi tiếng hàng đầu thế giới phải đóng cửa sau khi nhóm cướp mang cưa máy đột nhập, lấy đi nhiều trang sức.

Le Parisien dẫn nguồn tin điều tra cho biết nhóm cướp mang theo cưa máy cỡ nhỏ, đi xe máy sáng 19/10 tiếp cận bảo tàng Louvre từ phía bờ sông Seine của tòa nhà, nơi có một số đoạn đang được tu sửa.

Nhóm cướp dùng thang máy chở hàng đi thẳng đến phòng trưng bày Apollo, phá cửa kính bảo vệ, cho hai người đột nhập vào bên trong và tên còn lại trông chừng bên ngoài.

Ba tên cướp đã lấy đi 9 món trang sức thuộc bộ sưu tập của Hoàng đế Napoleon và Hoàng hậu, trong đó có vòng cổ, trâm cài và vương miện, rồi tẩu thoát bằng xe máy hướng về đường cao tốc A6.

Bảo tàng Louvre tại thủ đô Paris của Pháp. Ảnh: Louvre.fr

Giá trị của số trang sức bị đánh cắp hiện đang được đánh giá. Các nguồn tin trong bảo tàng xác nhận viên kim cương Regent hơn 140 carat, báu vật nổi tiếng nhất của bộ sưu tập, còn nguyên vẹn.

Bộ trưởng Văn hóa Pháp Rachida Dati xác nhận trên X rằng vụ cướp diễn ra vào sáng sớm ngay khi bảo tàng mở cửa. Giới chức Paris xác nhận không có thương vong và đang điều tra sự việc, trong khi Bảo tàng Louvre chỉ thông báo tạm thời đóng cửa "vì tình huống đặc biệt".

Bảo tàng Louvre hiện lưu giữ hơn 33.000 tác phẩm nghệ thuật, thu hút khoảng 30.000 khách mỗi ngày. Phòng trưng bày Apollo là một trong những không gian biểu tượng của Louvre, nơi trưng bày các bảo vật quốc gia, trong đó có Bộ trang sức Hoàng gia Pháp.

Bảo tàng từng nhiều lần trở thành mục tiêu của tội phạm. Năm 1911, bức Mona Lisa bị đánh cắp khỏi Louvre, rồi được tìm thấy hai năm sau tại Florence. Năm 1983, hai bộ áo giáp thời Phục hưng cũng bị lấy cắp và phải gần 40 năm sau mới thu hồi được.

Thanh Danh (Theo AP, AFP, Le Parisien)