Nhóm cướp giả cảnh sát 'kiểm tra' người dân

TP HCMNguyễn Văn Lil, 27 tuổi, cùng 2 đồng phạm giả cảnh sát "đi tuần tra" lúc đêm khuya, chặn xe kiểm tra rồi bất ngờ hành hung nạn nhân, cướp tài sản.

Ngày 15/9, Lil, Trần Bảo Quốc (30 tuổi) và Đặng Trung Nghĩa (25 tuổi) bị Công an TP HCM tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Nguyễn Văn Lil (giữa) và đồng phạm. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, rạng sáng 7/9, hai thanh niên 21 tuổi đang ngồi ghế đá tại Công viên Thuận Kiều, phường Đông Hưng Thuận (quận 12 cũ) thì nhóm Lil chạy xe máy đến. Chúng nhảy xuống xe, áp sát, xưng là công an, yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân của họ.

Hai thanh niên không đồng ý, Lil và đồng phạm xông vào đánh, khống chế rồi lấy 2 điện thoại và một số tài sản khác, bỏ đi.

Nhận tin báo, Công an phường Đông Hưng Thuận đã phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc truy bắt Lil, Quốc và Nghĩa.

Nhóm này khai đã bàn bạc, rủ nhau đi lang thang lúc rạng sáng, khi gặp "con mồi" sẽ giả cảnh sát kiểm tra để họ mất cảnh giác, rồi cướp tài sản. Nếu nạn nhân chống cự, chúng sẽ đánh đập.

Nhật Vy