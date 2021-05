Nhóm cướp dùng mã tấu tấn công sinh viên

Bình DươngTrịnh Lê Bảo Kha, 18 tuổi, cùng ba người bị cáo buộc dùng mã tấu uy hiếp, cướp tài sản của nhiều sinh viên ở làng đại học Thủ Đức.

Ngày 14/5, Kha cùng Ngô Thái Anh (16 tuổi, quê Bình Định), Diệp Vỹ Khang (16 tuổi, quê An Giang) và Thái Gia Huy (17 tuổi) bị Công an TP Dĩ An tạm giữ để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Hung khí và tang vật thu giữ được của nhóm cướp. Ảnh: Yên Khánh.

Theo điều tra, để có tiền tiêu xài nhiều tháng nay nhóm Kha chạy xe máy rảo quanh các đường ở làng đại học Thủ Đức (Đại học Quốc gia TP HCM). Mỗi lần thấy các cặp đôi ở khu vực vắng vẻ, chúng dùng mã tấu uy hiếp, cướp tài sản.

Tối hôm qua, các trinh sát phát hiện nhóm này đi "ăn hàng" nên chặn lại. Hai tên dùng dao tấn công lực lượng cảnh sát để hai tên khác tẩu thoát. Đến sáng nay, cả nhóm đều bị bắt.

Chúng khai nhận đã gây13 vụ cướp tài sản, chủ yếu của sinh viên làng đại học và một số người dân ở phường Tân Đông Hiệp, Đông Hòa, Bình An của TP Dĩ An.

Yên Khánh