Nhóm cướp chém người về quê ăn Tết

TP HCMThấy nam thanh niên đi xe máy một mình về quê trên đường vắng, nhóm cướp chặn lại, truy đuổi chém tới tấp để lấy tài sản.

Ngày 15/2, Công an TP HCM tạm giữ nhóm thanh niên dùng dao truy sát nạn nhân cướp tài sản trên đường về quê ăn Tết để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Thái Hà

Theo điều tra, nam thanh niên 22 tuổi lái xe máy một mình trên đường Tạo lực về quê tại Bình Phước cũ (Đồng Nai), khi đến ấp Tam Lập, xã Phú Giáo (TP HCM) bất ngờ bị nhóm thanh niên chặn lại "xin đểu".

Hoảng sợ, nạn nhân rồ ga bỏ chạy đến một tiệm vá vỏ xe bên đường, vứt ba lô vào trong hàng rào cầu cứu. Tuy nhiên, nhóm cướp đuổi kịp dùng hung khí chém tới tấp, cướp tài sản.

Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Sau một ngày truy xét, các trinh sát bắt giữ nhóm cướp trên, thu toàn bộ hung khí gây án.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Phước Tuấn