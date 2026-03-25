Nhóm cư dân TP HCM nào sắp được khám sức khỏe không tốn tiền túi?

Trẻ nhỏ, học sinh, người cao tuổi và người lao động là các nhóm cư dân đầu tiên được TP HCM đài thọ chi phí khám sức khỏe định kỳ ngay trong năm 2026.

UBND TP HCM vừa ban hành kế hoạch khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn giai đoạn 2026-2030. Chương trình hướng đến mục tiêu chăm sóc y tế toàn diện, lấy phòng bệnh và phát hiện sớm làm trọng tâm, từ đó giúp giảm gánh nặng chi phí điều trị cũng như từng bước xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe hiện đại.

Ngay trong năm 2026, chính quyền đẩy mạnh triển khai chương trình cho nhóm người dễ tổn thương và lực lượng lao động nòng cốt. Danh sách này gồm trẻ em dưới 24 tháng tuổi, học sinh từ mầm non đến phổ thông và người từ đủ 2 tuổi đến dưới 18 tuổi không đi học. Bên cạnh đó, người lao động làm việc theo hợp đồng, thử việc, học nghề, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên cùng các nhóm bảo trợ xã hội.

Lấy máu xét nghiệm trong chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi tại TP HCM. Ảnh: Sở Y tế TP HCM

Bước sang giai đoạn 2027-2030, ngành y tế duy trì chăm sóc các nhóm trên và từng bước mở rộng quy mô. Thành phố bổ sung sinh viên đại học, học viên cơ sở dạy nghề cùng lực lượng lao động tự do, người buôn bán nhỏ, nông dân, ngư dân và người nội trợ vào danh sách thụ hưởng.

Nhà chức trách đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% người dân thành phố tham gia kiểm tra y tế hoặc tầm soát bệnh lý ít nhất một lần mỗi năm. Các cơ sở y tế trực tiếp cập nhật kết quả vào hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử.

Về địa điểm, Sở Y tế chỉ định các bệnh viện, phòng khám đa khoa và trạm y tế đủ điều kiện tham gia cung cấp dịch vụ. Cơ quan chức năng ưu tiên tổ chức ngay tại nơi cư dân đăng ký khám chữa bệnh ban đầu hoặc bố trí các điểm lưu động an toàn khi cần thiết. Doanh nghiệp và nhà trường chịu trách nhiệm chọn địa điểm, ký hợp đồng với cơ sở y tế cho người lao động, học sinh. Các nhóm cộng đồng khác chủ động chọn nơi đánh giá thể trạng thuận tiện nhất. Ngân sách nhà nước, quỹ bảo hiểm y tế và nguồn tài trợ hợp pháp chi trả kinh phí thực hiện. Riêng với người lao động, doanh nghiệp có nghĩa vụ thanh toán chi phí theo quy định pháp luật.

Trước đó, TP HCM triển khai khám sức khỏe miễn phí toàn bộ người cao tuổi (không phân biệt thường trú hay tạm trú) từ đầu năm 2024, sau khi thí điểmở một số xã phường vào cuối năm 2023. Trên cả nước, Bộ Y tế vừa đề xuất triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí từ năm 2026, ưu tiên nhóm yếu thế trước khi mở rộng toàn dân trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh, đang được lấy ý kiến. Đây là bước đi cụ thể hóa Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, mục tiêu để toàn dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí, tiến tới miễn viện phí cơ bản năm 2030.

Lê Phương