Nhóm công nhân cắt nhỏ dây điện tuồn qua khe thoát nước

TP HCMNguyễn Hoàng Phong, 29 tuổi, làm việc tại công trình, biết nơi để vật tư, đã cùng đồng phạm cắt nhỏ các cuộn dây điện tuồn qua khe thoát nước.

Ngày 8/11, Phong, Nguyễn Quốc Duyên (40 tuổi) cùng 3 người khác bị Phòng cảnh sát hình sự Công an TP HCM bắt về hành vi Trộm cắp tài sản.

Nhóm trộm bị cảnh sát bắt. Ảnh: Công an TP HCM

Trước đó, tại công trình Công ty BOE (do Công ty China Construction First Group Corpretion Limited làm nhà thầu chính), xảy ra vụ trộm. Tài sản bị mất là 4 cuộn dây điện, ước tính giá trị lên gần 600 triệu đồng. Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định Phong, Duyên, công nhân nhà thầu phụ cùng người thân, bạn bè thực hiện.

Theo lời khai, hai người chủ mưu vốn làm việc bên trong công trình nên nắm rõ địa hình, nơi cất vật tư, quy trình quản lý... Nửa đêm, cả nhóm chuẩn bị kìm cộng lực, cắt 4 cuộn dây điện lớn thành những đoạn 1-2m, tuồn qua lỗ thoát nước dưới hàng rào cho đồng phạm đựng vào 17 bao tải chở đi tiêu thụ.

Công an TP HCM khuyến cáo đối với những doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu công nghiệp, khu xây dựng lớn nên quản lý chặt vật tư, lắp đặt camera an ninh, bố trí tuần tra 24/24 giờ. Ngoài ra, các công trình nên phối hợp chặt chẽ với công an địa phương để kịp thời phát hiện tội phạm.

Quốc Thắng