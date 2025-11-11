Nhóm con bạc chuyên mở sới tại đám tang

Nghệ AnHoàng Đình Sơn cùng 8 đồng phạm thường tới nhà những gia đình đang tổ chức tang lễ, lấy cớ chia buồn rồi tổ chức đánh bạc.

Ngày 11/11, Sơn, 51 tuổi, trú phường Trường Vinh, cùng 8 người đang bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự để điều tra tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc, theo điều 321 và 322 Bộ luật Hình sự.

Hoàng Đình Sơn (góc phải) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hòa Vang

Theo điều tra, Sơn là người cầm đầu, có nhiều tiền án, tiền sự về các tội Trộm cắp tài sản, Cướp tài sản, Gây rối trật tự công cộng, Đánh bạc. Vài tháng qua, Sơn thường tập trung các con bạc tới những gia đình có người thân vừa qua đời, lấy cớ chia buồn với gia chủ, sau đó tổ chức đánh bạc ngay tại đám tang.

Tối 7/11, trong lúc mở sới tại một gia đình ở phường Trường Vinh, trước đây thuộc TP Vinh, Sơn và 8 đồng phạm bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang, thu tại hiện trường hơn 80 triệu đồng.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Đức Hùng