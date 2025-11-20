Nhóm 'Cô tiên thơm' tuồn hàng tấn cần sa vào Việt Nam

Các nghi phạm mở trang trại trồng cần sa ở Thái Lan, tuồn cần sa vào Việt Nam, quảng cáo bán hàng công khai trên Telegram.

Ngày 20/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 Bộ Công an) cho biết đã bắt 26 nghi phạm và thu giữ hơn một tấn cần sa. Đây là đường dây mua bán, vận chuyển cần sa lớn, phức tạp, thu được số lượng cần sa lớn nhất từ trước đến nay.

Nắm tình hình trên không gian mạng, tháng 10/2024, cảnh sát phát hiện nhóm "Cô tiên thơm. Chuyên mùi" rao bán cần sa công khai trên ứng dụng Telegram, với hàng nghìn người tham gia. Xác định đây là đường dây mua bán, vận chuyển cần sa xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn, C04 lập chuyên án.

Số lượng cần sa bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Kết quả điều tra bước đầu xác định, sau khi Thái Lan hợp pháp hóa trồng cần sa, một số người Việt đã sang đầu tư mô hình trang trại, trồng và chế biến tại chỗ. Sau khi thu hoạch, cần sa được hút chân không, phân loại, mã hóa chủng loại, rồi ngụy trang trong thực phẩm khô, trà thảo mộc, táo đỏ, trầm hương. Cuối cùng, chúng vận chuyển cần sa bằng đường bộ qua Campuchia, Lào rồi đưa về Việt Nam.

Tại Việt Nam, cần sa được tập kết tại TP HCM, Đồng Nai, Hà Nội, Bắc Giang, rồi chia nhỏ ra giao cho các tổng kho, đại lý tiêu thụ. Cầm đầu đường dây này là Đặng Sử Hòa và Nguyễn Văn Việt (29 tuổi), đều đang trốn ở nước ngoài.

C04 cáo buộc, nhóm này lập các hội nhóm trên nền tảng Telegram để quảng cáo bán hàng. Các tài khoản đều có địa chỉ IP ở nước ngoài. Cộng tác viên bán hàng được trả hoa hồng theo từng đơn. Mỗi nhân viên chỉ cần vài thiết bị và vài phút thao tác là có thể tiêu thụ trót lọt hàng chục đơn mỗi ngày.

Việc chỉ đạo, trao đổi với nhau chủ yếu trên không gian mạng, cài đặt chế độ xóa, thu hồi khi kết thúc liên lạc. Chúng còn dùng số điện thoại không chính chủ, tên giả để giao dịch, đăng ký với các công ty vận chuyển. Các mắt xích trong đường dây không ai biết mặt, lai lịch và địa chỉ. Đây là chiêu thức tinh vi để khi một mắt xích bị phá, hệ thống vẫn tiếp tục vận hành.

Cần sa được ngụy trang trong các hộp bánh kẹo để vận chuyển. Ảnh: Công an cung cấp

'Luật ngầm' mua bán cần sa

Các giao dịch được người mua trả trực tiếp vào tài khoản không chính chủ, ví điện tử hoặc tiền mã hóa để tránh bị truy vết. "Ông chủ" bên Thái Lan thông báo số lượng, địa chỉ và danh sách các nghi phạm ở kho bên Việt Nam để đóng hàng và giao đi. Tiền hàng sẽ chuyển thẳng cho "ông chủ", không qua kho nên khi bắt giữ, công an thường không thu được tiền.

Người nào muốn làm kho thì phải tự quay video cầm căn cước, đọc rõ tên tuổi, địa chỉ, số căn cước và gửi cho tài khoản tuyển dụng để kiểm tra. Nếu thông tin trùng, họ mới phổ biến điều kiện và cách tham gia.

"Ông chủ" sau đó hướng dẫn các mắt xích tìm nhà kho, ngụy trang hàng hóa, cách qua mặt công an và "quy tắc giao nhận hàng". Nếu đạt yêu cầu, họ hỗ trợ kinh phí thuê nhà, mua đồ bằng chuyển khoản qua ví điện tử và gửi sim điện thoại đã kích hoạt để phục vụ nhận, gửi hàng. "Ông chủ" sẽ theo dõi, điểm danh hàng ngày và thu hồi thông tin nếu mất liên lạc.

Quá trình giao nhận hàng của đường dây này đều diễn ra vào ban đêm, tại các điểm vắng, xa khu dân cư.

Cảnh sát xác định hàng tấn cần sa đã được tuồn về Việt Nam. Ảnh: Công an cung cấp

Khi phá án, C04 huy động lực lượng trinh sát theo dõi các nghi phạm ở nhiều tỉnh thành. Trinh sát cũng trực tiếp sang Thái Lan để khảo sát hiện trường, trao đổi thông tin nghiệp vụ với cơ quan chức năng sở tại.

C04 chia ba giai đoạn phá án và mỗi giai đoạn đường dây này đều thay đổi tuyến vận chuyển để tránh bị phát hiện.

Giai đoạn 1, ngày 15/11/2024, tại Dĩ An, Bình Dương, cảnh sát bắt quả tang Dương Đình Quang đang vận chuyển 15 bao tải cần sa. Cùng lúc, hàng loạt mũi công tác đồng loạt khám xét kho hàng ở TP HCM, Bắc Giang, Đồng Nai, thu 550 kg cần sa khô, 10 kg cao cần sa. 10 nghi phạm bị bắt.

Giai đoạn 2, ngày 12/3, công an khám xét 10 địa điểm tại Hà Nội và TP HCM, thu 211 kg cần sa khô, 3 kg tinh dầu cần sa, bắt giữ 6 người.

Giai đoạn 3, ngày 4/10, đồng loạt phá án tại Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên. Công an đã giữ 276 kg cần sa khô, 3 ôtô, 18 điện thoại di động và bắt 10 người.

C04 đánh giá cách thức vận hành của đường dây này cho thấy tội phạm ma túy hiện nay đã chuyển từ thủ công sang công nghệ cao, điều hành xuyên biên giới.

Phạm Dự