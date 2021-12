Nhóm chuyên gia công nghệ người Việt dịch sách 'Thực hành Học Máy'

Chuyên gia người Việt từ Cộng đồng Machine Learning cơ bản ra mắt bản dịch sách 'Thực hành Học Máy' nhằm cung cấp nguồn tham khảo giá trị cho người thích AI và học máy.

Với nỗ lực dịch thuật của nhóm và sự hỗ trợ xuất bản từ FUNiX, cuốn "Thực hành Học Máy" được dịch từ cuốn sách Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow của tác giả Aurélien Géron. Tác giả Aurélien Géron là một giảng viên, nhà tư vấn về Học máy; từng là kỹ sư của Google, dẫn dắt nhóm phân loại video của Youtube. Tài liệu gồm các kiến thức cơ bản cũng như ví dụ thực hành cho cả Học máy (Machine Learning) truyền thống lẫn Học sâu (Deep Learning) hiện đại.

Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow được Francois Chollet (tác giả của Keras và cuốn sách Deep Learning with Python) và Pete Warden (Trưởng nhóm Thiết bị Di động tại TensorFlow) đánh giá cao bởi tính hữu ích, nội dung lý thuyết, thực hành trực quan cùng nhiều lời khuyên thiết thực.

Sách "Thực hành Học Máy" được nhóm dịch thuật Machine Learning Cơ bản dịch sang tiếng Việt, có thể là tài liệu tham khảo cho người yêu công nghệ AI.

Tiến sĩ Vũ Hữu Tiệp, kỹ sư Học máy tại Google, người sáng lập diễn đàn Machine Learning Cơ bản, đại diện nhóm dịch thuật đánh giá cao tính ứng dụng của cuốn sách bởi có sự dẫn giải các thuật toán qua ví dụ cụ thể với mã nguồn chi tiết. "Đặc biệt, mã nguồn của cuốn sách được viết trên ba thư viện Học máy và Học sâu phổ biến nhất. Điều này cung cấp cho người đọc cả lý thuyết về các mô hình và cách để triển khai vào những bài toán thực tế", anh nói thêm.

Theo anh, tuy xuất hiện từ những năm 1960 nhưng Học máy chỉ thật sự nổi lên trong khoảng một thập kỷ gần đây vì những phát triển mang tính đột phá trong Học sâu. Nhờ sự phát triển phần cứng tính toán và lượng dữ liệu khổng lồ được sinh ra bởi hàng tỷ người dùng trên Internet, Học máy đã mang lại ứng dụng hữu ích về mọi mặt trong cuộc sống thường nhật.

Tiến sĩ Vũ Hữu Tiệp - kỹ sư Học máy tại Google, người sáng lập diễn đàn Machine Learning Cơ bản với hơn 60.000 thành viên, đại diện nhóm dịch thuật cuốn sách "Thực hành Học Máy".

Hiện, Học máy đã trở thành môn học chính thức trong nhiều chương trình Đại học tại Việt Nam bởi nhu cầu dạy và học ngày càng cao. Tuy nhiên, lượng tài liệu tiếng Việt hiện nay là rất hạn chế.

Do đó, Tiến sĩ Tiệp và các chuyên gia công nghệ người Việt tại nhiều quốc gia đã thành lập Nhóm dịch thuật Machine Learning Cơ Bản (MLBVN Group). Các nhà khoa học, Tiến sĩ, Thạc sĩ, kỹ sư này muốn đem lại nguồn tài liệu tiếng Việt chất lượng từ những cuốn sách kinh điển về chủ đề Trí tuệ nhân tạo và Học máy. Nhóm hoạt động phi lợi nhuận nhằm đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng học tập và nghiên cứu trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam.

Cuốn "Thực hành Học Máy" được phát hành dưới dạng sách điện tử, trong đó, tập 1 phát hành vào tháng 8 vừa qua, tập 2 dự kiến ra mắt đầu năm 2022. Chia sẻ về quá trình đưa cuốn sách đến với độc giả Việt, anh Đoàn Võ Duy Thanh - Quản lý trực tiếp dự án sách cho biết khó khăn lớn nhất của nhóm là giữ được những giá trị tinh hoa tác giả trình bày trong bản gốc, tính chính xác của thuật ngữ. Đồng thời, dịch giả cũng cần chuyển ngữ kiến thức trong sách một cách gần gũi, dễ hiểu và dễ tiếp cận nhất có thể. Theo đó, nhóm ưu tiên Việt hóa hết mức có thể, sử dụng vốn từ có sẵn và mở rộng vốn từ chuyên ngành tiếng Việt.

Trong quá trình này, FUNiX - tổ chức đào tạo công nghệ thông tin trực tuyến tại Việt Nam đã đồng hành cùng nhóm dịch giả, hỗ trợ việc xuất bản. Đại diện FUNiX cũng trợ giúp việc đàm phán và ký kết hợp đồng với nhà xuất bản O’Reilly để nhóm có quyền dịch sách, kết nối với nhà xuất bản. Từ đó, nhóm có những tài nguyên cần thiết cho việc chuyển ngữ. Ngoài ra, đơn vị còn giúp nhóm làm việc với các nhà xuất bản trong nước và nhiều công việc khác.

Nhân dịp năm mới 2022 và chuẩn bị hoàn thiện tập 2, nhóm dịch giả sẽ tặng tập 1 cuốn sách "Thực hành Học Máy" cho 50 bạn yêu thích tìm tòi về Học máy đăng ký đầu tiên. Với những người đăng ký sau, nhóm sẽ dành tặng ưu đãi khác. Độc giả đăng ký sách tặng tại đây.

Trước "Thực hành Học Máy", nhóm đã hoàn thiện và ra mắt hai cuốn sách là "Khát khao Học Máy" và "Đắm mình vào Học Sâu". Cả hai tài liệu đều nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng.

Quỳnh Anh