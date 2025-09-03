Nhóm cho vay nặng lãi 644% một năm bị bắt

Quảng TrịPhạm Duy cùng đồng phạm cho nhiều vay tiền, lấy lãi suất 235-608%/năm, cao gấp 12-31 mức pháp luật cho phép.

Ngày 3/9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã bắt Phạm Duy, Nguyễn Văn Dũng và Phan Việt Trung, cùng trú ở TP Hà Nội, về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Đường dây do Dũng và Duy có nhiều tiền án, tiền sự cầm đầu.

Phạm Duy một trong những người cầm đầu nhóm cho vay lãi nặng. Ảnh: Khôi Nguyên

Theo điều tra từ năm 2024 đến 2025, ba người trên cùng Trần Tuấn Vũ, Dương Hữu Phúc tổ chức đường dây cho nhiều người ở tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế vay tiền với lãi suất từ 240% đến 644%/năm.

Mức này cao gấp 12-31,2 lần mức lãi suất cao nhất do Bộ luật Dân sự quy định.

Nhà chức trách cáo buộc, nhóm này đã giao dịch hơn 25 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng.

Khi khám nhà các nghi can, cảnh sát thu 2 con dao, 2 cây kiếm cùng nhiều tài liệu liên quan. Ảnh: Khôi Nguyên

Tại nhà trọ của Vũ và Trung ở phường Nam Đông Hà, cảnh sát phát hiện tại tủ đựng đồ trong phòng ngủ có 9 viên thuốc lắc. Tổ công tác đã test nhanh ma túy đối với Trung và Vũ và bàn giao cùng tang vật cho Công an phường Nam Đông Hà điều tra về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vụ án đang được mở rộng.

Đắc Thành