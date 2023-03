Nhóm châu Á đánh thiếu lửa ở The Players 2023

Trong năm đại diện châu Á qua cắt loại, chỉ Hideki Matsuyama và Im Sung-jae vào top 10 khi giải đinh của PGA Tour kết thúc vào sáng 13/3 giờ Hà Nội.

Matsuyama đánh cú thứ ba ở hố 11 vòng cuối The Players trên sân Stadium, TPC Sawgrass Florida ngày 12/3. Ảnh: AFP

The Players vừa qua vẫn diễn ra trên sân Stadium par72 thuộc tổ hợp golf TPC Sawgrass ở Florida như thông lệ từ 1982. Lúc khởi tranh, phe châu Á có bảy đấu thủ, gồm Matsuyama người Nhật, còn lại toàn Hàn Quốc.

Sau hai vòng với vạch cắt +2, danh sách trụ lại còn Matsuyama, Im cùng các đồng hương Kim Si Woo, An Byeong Hun và Tom Kim.

Khi tổng kết, Matsuyama ở cán đích thứ năm (điểm -9) trong khi Im đứng T6 (-8), còn cup và 4,5 triệu USD thuộc về đồng nghiệp Mỹ Scottie Scheffler với mốc thắng -17. Kim Si Woo 27 tuổi từng về nhất The Players 2017, qua đó trở thành nhà vô địch trẻ nhất trong lịch sử giải. Nhưng năm nay, anh về T27 (-5), trên một bậc so với An (T35, -4).

Tom Kim 21 tuổi, từ tháng 8 đến 10/2022 ẵm hai cup trên PGA Tour với tốc độ chạm hai danh hiệu nhanh hơn Tiger Woods. Dù vậy, anh chỉ về T51 (-2) trong lần đầu dự The Players với định vị ngang tầm major.

Vòng cuối The Players 2023, Matsuyama có cơ hội về cao hơn khi ghi bảy birdie để lên -12 sau 13 hố.

Nhưng sang hố 14 par4, nhà vô địch major Masters dù phát xuống gần giữa fairway lại sẩy tay trong cú thứ hai cách cờ 204 yard do nhận xét nhầm hướng gió. Anh buông gậy rồi ôm đầu thất vọng khi biết mình sơ suất. Đường bóng lệch hẳn mục tiêu, về bên phải, băng qua đường nhựa vào bãi cỏ rough cách nơi cần đến 31,5 mét.

Bóng còn nổi trên mặt cỏ nhưng cú thứ ba tiến thêm chỉ 10,6 mét vì đầu gậy "cạp đất". "Tôi tưởng mặt sân cứng nhưng nào ngờ lại mềm đến thế", Matsuyama nói về lỗi kỹ thuật khi xong trận.

Matsuyama vào green trong cú thứ tư, thêm hai gạt mới xong việc. Double bogey hố 14 kéo anh xuống -10. Ba hố tiếp theo, Matsuyama đều đứng điểm do chỉ giữ par.

Sang hố 18 par4, anh lại phát lệch phải, lần này vào hàng cây, còn bóng trên lớp thông khô. Đấu thủ Nhật 31 tuổi thoát ra trong cú thứ ba nhưng không đến green, dẫn đến bogey cuối vòng và cán đích -9. Matsuyama lĩnh 1,025 triệu USD cho vị trí chốt top 5. Đây cũng là thành tích tốt nhất của anh qua tám lần được vé dự The Players.

Matsuyama đấu golf chuyên nghiệp từ 2013, đến nay đoạt tám cup trên PGA Tour, tính cả major Masters 2021.

Chuah Choo Chiang