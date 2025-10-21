Nhóm cán bộ quản lý xuất khẩu lao động vòi doanh nghiệp 'tiền bôi trơn'

Hà NộiThêm 5 trưởng phòng, cán bộ của Cục Quản lý lao động ngoài nước bị khởi tố với cáo buộc nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp để nhận tiền "bôi trơn".

Ngày 21/10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an) cho biết vừa khởi tố thêm 5 cán bộ của Cục Quản lý lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (cũ) là ông Lê Thanh Hà, nguyên trưởng phòng Hàn Quốc, Tây Á, Châu Phi; Đỗ Vân Hương, quyền trưởng phòng Pháp chế; Tạ Thị Thanh Thúy, nguyên trưởng Phòng Pháp chế; Nguyễn Thành Hưng và Phan Thị Thu Trang, nguyên chuyên viên Phòng Pháp chế.

Cả 5 người bị điều tra về tội Nhận hối lộ.

Cùng ngày, C03 khởi tố Nguyễn Lâm Sơn, kinh doanh dịch vụ tư vấn pháp lý, với cáo buộc Môi giới hối lộ.

Ông Lê Thanh Hà, nguyên trưởng phòng Hàn Quốc, Tây Á, Châu Phi, khi chưa bị khởi tố. Ảnh: VTV

Việc khởi tố những người này nằm trong diễn biến mở rộng vụ án liên quan xuất khẩu lao động C03 đang điều tra. Trước đó, ông Nguyễn Bá Hoan, nguyên thứ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội (cũ) cùng ông Tống Hải Nam (Cục trưởng Quản lý lao động ngoài nước), Nguyễn Gia Liêm (cựu Phó cục trưởng Quản lý lao động ngoài nước) và Phạm Viết Hương (Phó cục trưởng Quản lý lao động ngoài nước) đã bị khởi tố về tội Nhận hối lộ.

Điều tra ban đầu của công an xác định, nhóm lãnh đạo, cán bộ Cục quản lý lao động ngoài nước đã có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp khi làm thủ tục xin phê duyệt hồ sơ. Các hồ sơ chủ yếu là đăng ký hợp đồng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo diện Visa E7 và hồ sơ xin cấp giấy phép đưa người ra nước ngoài lao động.

Họ đã móc nối với Sơn để "chạy" giấy phép. Các doanh nghiệp muốn được phê duyệt hồ sơ, cấp giấy phép buộc phải thông qua Sơn hoặc trực tiếp chi tiền "bôi trơn" cho Cục trưởng Nam và một số người liên quan trên.

Theo C03, các hành vi sai phạm đã tạo rào cản, gây khó khăn cho doanh nghiệp, buộc họ phải đến gặp, chi tiền "bôi trơn" cho lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cùng Cục quản lý lao động ngoài nước.

Nguồn tiền "bôi trơn" do các doanh nghiệp lạm dụng việc được cấp phép, giao nhiệm vụ tổ chức người đi xuất khẩu lao động, áp đặt, buộc người lao động phải nộp phí dịch vụ vượt nhiều lần định mức chi phí, chiếm đoạt tiền của người lao động.

Các bị can Tống Hải Nam, Nguyễn Gia Liêm và Phạm Viết Hương (từ trái qua phải). Ảnh: Bộ Công an

Về phía doanh nghiệp, C03 trước đó đã áp dụng biện pháp tố tụng với Chủ tịch và một số người của Công ty CP cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (Công ty Sona), Công ty TNHH MTV hợp tác quốc tế xây lắp 3 (Công ty Incoop 3) và Công ty CP đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long. Đây là ba "ông lớn" trong ngành xuất khẩu lao động ở Việt Nam.

Các doanh nghiệp này tự ý áp đặt mức tiền phí dịch vụ, ép người lao động yếu thế (hoàn cảnh khó khăn, muốn tìm kiếm việc làm, tăng thu nhập) phải nộp thêm khoản phí gấp nhiều lần định mức phải nộp.

Sau khi nhận tiền, doanh nghiệp để ngoài sổ sách kế toán, nhằm mục đích chiếm đoạt, trục lợi và ăn chia khoản tiền chênh lệch. Sai phạm đã gây thiệt hại tài sản của người dân, trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế.

Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án và đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến sai phạm chủ động đến cơ quan điều tra để khai báo, tố giác nhằm được xem xét chính sách hình sự theo quy định.

Phạm Dự