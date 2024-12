Nhóm buôn ma túy liên quan vụ tông chết thiếu tá CSGT bị truy tố

Long AnSau một năm rưỡi thiếu tá CSGT và 2 người dân bị ôtô chở ma túy tông tử vong, hành vi của nhóm tội phạm này được công bố.

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ cho TAND tỉnh Long An xét xử Lê Thành Nghĩa, 35 tuổi, về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nghĩa là người ngồi trong ôtô bán tải, mang theo 5 kg ma túy Methamphetamine và 4 bánh heroin, do chú ruột Nguyễn Văn Thanh (47 tuổi) cầm lái hồi tháng 4/2023. Khi bị cảnh sát chặn bắt, Thanh đã tông thẳng vào lực lượng chức năng làm thiếu tá CSGT Công an huyện Đức Hòa và 2 người đi đường tử vong.

Kẻ cầm đầu đường dây ma túy này là Phạm Trung Hiếu, 34 tuổi, bị truy tố về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Hai bị can còn lại là Phan Thị Mỹ Quyên (34 tuổi, ngụ TP HCM) và Nguyễn Lê Nhật Triều (28 tuổi, ngụ Đồng Nai).

Trước đó, hồi cuối tháng 3, Nguyễn Văn Thanh bị TAND tỉnh Long An tuyên phạt án tử hình về tội Giết người.

Hiện trường Nguyễn Văn Thanh tông ôtô vào thiếu tá CSGT và người dân. Ảnh:Nguyễn Suốt

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 21/4/2023, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Long An chốt chặn trên đường tỉnh lộ 824, đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa. Khi ôtô bán tải của Thanh chạy đến, tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, Thanh không chấp hành, tăng ga bỏ chạy, tông thẳng vào lực lượng chức năng và người đi đường khiến thiếu tá CSGT và 2 người dân tử vong. Ôtô sau đó mất lái đâm vào cột điện ven đường, lật ngang. Cảnh sát ập vào khống chế Nghĩa và Thanh, thu giữ ma túy trên xe.

Nghĩa khai vận chuyển thuê ma túy cho Phạm Trung Hiếu từ huyện Đức Hòa về TP HCM với tiền công 10 triệu đồng.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hiếu tại xã An Ninh Đông, cảnh sát thu giữ thêm 14 bánh heroin (5 kg); gần một kg Methamphetamine cùng nhiều túi ma túy khác; một khẩu súng kim loại có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng, một súng Rulo bằng kim loại cùng 2 súng tự chế và nhiều đạn các loại.

Ám hiệu giao nhận ma túy của ông trùm

Hiếu khai 6 năm trước quen Mai Thanh Tùng (46 tuổi, ngụ Tây Ninh, hiện sinh sống tại Campuchia). Đầu năm ngoái, Tùng thuê Hiếu mang ma túy về nhà cất giấu để giao cho khách, trả công 5 triệu đồng mỗi ký ma túy hoặc hai bánh heroin (mỗi bánh khoảng 350 gram).

Để tránh bị theo dõi, Tùng thường xuyên liên lạc với Hiếu qua ứng dụng Telegram, chọn nơi giao dịch là một khách sạn tại quận Gò Vấp, TP HCM. Hiếu nhắn lại địa chỉ cho Nghĩa.

Trước khi nhận "hàng", Nghĩa chụp ảnh một tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng gửi cho Hiếu, sau đó Hiếu gửi ảnh tờ tiền này qua Telegram cho Tùng làm ám hiệu giao nhận ma túy. Nghĩa đi xe máy đến khách sạn thuê một phòng và nhắn số phòng cho Hiếu, Hiếu nhắn cho Tùng. Người của Tùng (thường có quốc tịch nước ngoài) sau đó đến gặp Nghĩa.

Sau khi cả hai kiểm tra seri trên tờ tiền đúng mới đồng ý xuống bãi ôtô mở cốp lấy "hàng" giao dịch. Bằng thủ đoạn này, Hiếu đã 3 lần nhận ma túy từ người của Tùng, tổng cộng 54 bánh heroin, 32 kg Methamphetamine rồi giao cho khách mua. Trong đó, Hiếu bán lại cho Phan Thị Mỹ Quyên 15 bánh heroin (145 triệu đồng/bánh), 14 kg Methamphetamine (200-250 triệu đồng/kg). Quyên sau đó thuê Nguyễn Lê Nhật Triều nhận ma túy từ Nghĩa mang về giao lại mình.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng xác định Nghĩa đã 2 lần tổ chức cho người khác sử dụng trái phép chất ma túy, Quyên một lần.

Nam An