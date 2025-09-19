Nhóm buôn lậu 113 kg vàng phải nộp lại hơn 250 tỷ đồng

TP HCMTòa xác định Nguyễn Hoàng Sa, Nguyễn Minh Trí cùng đồng phạm đã buôn lậu 113 kg vàng, tuyên tịch thu phần giá trị của tang vật, tương ứng 252 tỷ đồng.

Chiều 19/9, Nguyễn Hoàng Sa (45 tuổi, đang trốn truy nã) bị TAND TP HCM tuyên phạt 12 năm tù; Nguyễn Minh Trí (25 tuổi) bị phạt 13 năm tù về tội Buôn lậu.

Với vai trò đồng phạm, 5 chủ tiệm vàng ở nhiều tỉnh thành và 7 bị cáo khác bị phạt từ 3 năm tù treo đến 9 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên tịch thu phần giá trị tương ứng với 113 kg vàng (trị giá khoảng 252 tỷ đồng) để sung quỹ, được cấn trừ vào số vàng đã thu giữ. Trong đó, bị cáo Trí còn phải nộp lại số tiền 75 tỷ đồng (tương đương 34 kg vàng).

Theo tòa, việc bị cáo Sa bỏ trốn là từ bỏ quyền tham gia xét xử. Tuy nhiên, các cơ quan tố tụng vẫn đảm bảo có luật sư bào chữa, không ảnh hưởng đến quyền lợi của bị cáo.

Quá trình điều tra và tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, phù hợp với hồ sơ, tài liệu liên quan. Trong đó, Trí và Sa giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu nên bị áp dụng mức án nghiêm khắc hơn những người giúp sức.

Các bị cáo trong đường dây buôn lậu 113 kg vàng. Ảnh: Hải Duyên

Bản án xác định, các bị cáo đã lợi dụng chênh lệch giá vàng Việt Nam và quốc tế, nhu cầu kinh doanh, sử dụng vàng trong nước lớn, để móc nối với những người bên Campuchia thành lập hai đường dây buôn lậu.

Tháng 12/2024, Sa biết Nguyễn Hữu Nghĩa có ruộng lúa sát biên giới Campuchia, thường xuyên qua lại kênh Vĩnh Tế nên thuê vận chuyển USD sang giao cho Xây hoặc Mập (chưa rõ lai lịch), rồi nhận vàng đưa về Việt Nam. Nghĩa cất giấu vàng dưới động cơ xuồng máy, sau đó giao cho vợ là Lê Thị Kim Xuyên chuyển cho đồng phạm đưa đến các tiệm vàng ở An Giang, Cà Mau và TP HCM. Người này đã trót lọt 24 kg vàng (hơn 53 tỷ đồng) trước khi bị bắt ngày 17/12/2024 cùng 12 kg vàng (26 tỷ đồng).

Đường dây thứ hai do Nguyễn Minh Trí cầm đầu. Trí vốn buôn bán cá qua biên giới, quen Van Hear (quốc tịch Campuchia, không rõ lai lịch) – đầu mối bán vàng thỏi, và được thuê vận chuyển về Việt Nam. Lợi dụng việc thường xuyên chở cá, Trí giấu vàng và USD qua biên giới. Ban đầu trực tiếp nhận vàng, đến cuối năm 2024, anh ta thuê xe ba gác chở thùng cá chứa USD sang Campuchia đổi vàng.

Từ ngày 6 đến 17/12/2024, Trí mua 77 kg vàng (172 tỷ đồng) từ Van Hear, giao Cao Văn Chức vận chuyển 29 kg (65 tỷ đồng) về TP HCM cho Nguyễn Chí Khoa, còn Phạm Ngọc Thắng nhận 48 kg (107 tỷ đồng). Trí bị cáo buộc là chủ mưu, hưởng lợi gần 27.000 USD (652 triệu đồng).

Hải Duyên