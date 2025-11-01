Nhóm BTOB tái ngộ khán giả Việt

Giữa các tiết mục, các thành viên BTOB liên tục giao lưu với khán giả, nói vài câu tiếng Việt như "Cảm ơn", "Nhớ các em nhiều", "Anh yêu em mãi mãi".

Khi người hâm mộ đồng thanh hô "concert", mong nhóm sớm tổ chức đêm nhạc riêng tại Việt Nam, các thành viên cho biết họ sẽ quay lại, khiến không khí bùng nổ. Nhóm cũng cho biết đã cùng nhau thưởng thức phở và bánh mì trước buổi biểu diễn, khen các món ăn ngon.