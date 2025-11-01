Nhóm BTOB tái ngộ khán giả Việt

BTOB là một trong bốn nhóm trình diễn trong đêm nhạc Korea Spotlight 2025. Khoảng 21h, bốn thành viên xuất hiện cuối chương trình, diễn sáu bản hit của nhóm như Only One For Me, Beautiful Pain, Say Yes.
Nhóm biểu diễn Only One for Me.
BTOB (viết tắt của Born to Beat) là nhóm nhạc nam Hàn Quốc do công ty Cube Entertainment thành lập năm 2012. Đội hình ban đầu gồm sáu thành viên, nổi tiếng với khả năng hát live, thông điệp tích cực trong âm nhạc, thường gắn liền chủ đề trưởng thành, nỗi nhớ và tình bạn. Năm 2024, các thành viên kết thúc thỏa thuận về quyền thương hiệu với Cube Entertainment, hoạt động với bốn thành viên gồm Seo Eun Kwang, Lee Min Hyuk, Im Hyun Sik và Peniel Shin.
Giữa các tiết mục, các thành viên BTOB liên tục giao lưu với khán giả, nói vài câu tiếng Việt như "Cảm ơn", "Nhớ các em nhiều", "Anh yêu em mãi mãi".
Khi người hâm mộ đồng thanh hô "concert", mong nhóm sớm tổ chức đêm nhạc riêng tại Việt Nam, các thành viên cho biết họ sẽ quay lại, khiến không khí bùng nổ. Nhóm cũng cho biết đã cùng nhau thưởng thức phở và bánh mì trước buổi biểu diễn, khen các món ăn ngon.
BTOB nhiều lần gửi lời cảm ơn và bày tỏ tình cảm với khán giả.
Phía dưới khán đài, hàng trăm bạn trẻ hòa giọng bài I Miss You của BTOB. Nhiều bạn trẻ cầm băng rôn, hình ảnh các thành viên và lightstick hình chiếc loa màu xanh dương - tượng trưng cho fandom Melody của nhóm - để cổ vũ các ca sĩ.
Khi các nghệ sĩ hoàn thành phần biểu diễn I Miss You, người hâm mộ hô vang "encore" (màn trình diễn bổ sung), mong muốn họ hát thêm. Sau khoảng ba phút, nhóm quay lại sân khấu trình diễn bài cuối It's All Good để đáp lại tình cảm của fan.
Sự xuất hiện của BTOB khiến khán phòng vỡ òa, họ nhún nhảy, hát theo từng bài hát. Phương Chi (trái), 24 tuổi, Hà Nội, cho biết hạnh phúc khi theo dõi ban nhạc cô yêu thích. Lần cuối họ đến Việt Nam là ở sự kiện âm nhạc dành cho giới trẻ được tổ chức ở sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) năm 2018.
"Tôi mong chờ giây phút này đã lâu. Trước đó, tôi từng đến Thái Lan, Hàn Quốc để dự concert, không nghĩ có ngày được gặp lại họ ở Việt Nam", Phương Chi nói.
Đêm nhạc còn có sự góp mặt của nghệ sĩ DPR CREAM và DPR ARTIC, nổi tiếng với phong cách âm nhạc điện tử, pha trộn R&B, hip-hop, techno và alternative.
Nhóm ARrC hát một đoạn ca khúc Có chắc yêu là đây (Sơn Tùng M-TP). Ban nhạc có một thành viên người Việt, nghệ danh là KIEN (tên thật Nguyễn Trung Kiên, 21 tuổi, quê Ninh Thuận). Anh cho biết hào hứng khi cùng nhóm quay lại quê hương biểu diễn lần hai. Trước concert, anh hướng dẫn các thành viên nói tiếng Việt để giao lưu người hâm mộ.
ARrC gồm bảy thành viên, hoạt động dưới sự quản lý của Mystic Story - công ty con thuộc SM Entertainment. Tên của nhóm là viết tắt của cụm từ "Always Remember the Real Connection" (Luôn nhớ về sự kết nối chân thật), mang ý nghĩa về sự chân thành, mong muốn lan tỏa sự tích cực đến người yêu nhạc.
Nhóm Dragon Pony thể hiện kỹ năng thanh nhạc và chơi nhạc cụ. Họ theo đuổi phong cách electronic pop pha hip-hop.
Korea Spotlight 2025 là chương trình trình diễn âm nhạc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc (MCST) chủ trì, Cơ Quan Nội Dung Sáng Tạo Hàn Quốc (KOCCA) triển khai thực hiện. Việt Nam là điểm dừng chân trong chương trình, nối tiếp chuỗi showcase ở Mexico, Nhật Bản, Đức và Tây Ban Nha. Ông Sung Im Kyoung, Giám đốc KOCCA Việt Nam, cho biết sự kiện mong muốn thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt - Hàn.
Quế Chi
Ảnh: Quế Chi - Rob Trần