Nhóm biểu tình xông vào nhà quốc hội Mỹ phản đối chiến sự Gaza

Nhóm nhà hoạt động Do Thái xông vào tòa nhà quốc hội Mỹ, phản đối Washington viện trợ cho Tel Aviv trong cuộc xung đột ở Dải Gaza.

Đám đông biểu tình, thuộc nhóm hoạt động Tiếng nói vì hòa bình của người Do Thái (JVP), ngày 23/7 mặc áo phông đỏ in khẩu hiệu "đừng nhân danh chúng tôi", "người Do Thái đề nghị ngừng cấp vũ khí cho Israel", xông vào bên trong mái vòm Rotunda của Tòa nhà Cannon, nơi có văn phòng của các nghị sĩ Hạ viện Mỹ.

Một số người còn đem theo biểu ngữ với nội dung "ngừng bắn ngay lập tức" và "hãy để Dải Gaza được sống" nhằm phản đối cuộc xung đột tại dải đất.

Cuộc biểu tình diễn ra cùng lúc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang có chuyến thăm Mỹ, trong đó ông dự định gặp Tổng thống Joe Biden, Phó tổng thống Kamala Harris và ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump.

"400 người Do Thái ở Mỹ bày tỏ thái độ về chuyến thăm của ông Netanyahu bằng cách từ chối rời tòa nhà quốc hội cho đến khi chính phủ lắng nghe ý nguyện người dân và ngừng cấp vũ khí cho Israel", JVP đăng trên mạng xã hội, kèm ảnh đám đông tập trung trong tòa nhà.

Các nhà hoạt động Do Thái biểu tình trong mái vòm Rotunda của Tòa nhà Cannon ở quốc hội Mỹ ngày 23/7. Ảnh: AP

Nhóm hoạt động này nói trong 9 tháng qua, họ đã chứng kiến "vô vàn nỗi kinh hoàng ở Dải Gaza", được thực hiện dưới danh nghĩa người Do Thái và được chính phủ Mỹ tài trợ. Theo nhóm này, kể từ tháng 10/2023, quốc hội Mỹ đã chuyển hơn 14 tỷ USD cho quân đội Israel, bên cạnh khoản viện trợ 3,8 tỷ USD hàng năm.

JVP cho biết hơn 250 người tham gia biểu tình trong tòa nhà quốc hội đã bị bắt. Cảnh sát cho biết con số này là 200 người.

"Nhóm người này tiến vào tòa nhà quốc hội hợp pháp, nhưng sau đó không dừng lại theo yêu cầu của chúng tôi. Hành động biểu tình bên trong tòa nhà quốc hội là vi phạm pháp luật", cảnh sát thủ đô Washington ra tuyên bố.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)