Nhóm bắt trộm một tấn chó bị khởi tố

Nghệ AnNguyễn Bửu Lộc, 38 tuổi cùng ba đồng phạm bị cáo buộc bắt trộm một tấn chó trong hai ngày.

Lộc, trú tỉnh Đăk Lăk cùng Trịnh Anh Tú (52 tuổi), Vi Văn Quyết (44 tuổi) và Nguyễn Hữu Hiếu (18 tuổi) cùng trú Nghệ An bị khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng về tội Trộm cắp tài sản, chiều 1/10, Công an thị xã Thái Hòa cho hay.

Cơ quan điều tra cáo buộc Lộc cùng Quyết và Tú lập đường dây trộm chó tại thị xã Thái Hòa, huyện Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Quỳnh Lưu... từ nhiều tháng. Chúng sắm xe máy, kích điện, hung khí để đi gây án từ tối tới rạng sáng hôm sau; luôn mang theo dao, kiếm sẵn sàng chống trả nếu bị phát hiện.

Các bị can Tú, Lộc, Quyết Hiếu (từ trái qua phải). Ảnh: Công an cung cấp

"Người ngồi sau xe máy sẽ dùng kích điện có thắt thòng lọng để bắt chó, dùng băng kéo dán mõm", cán bộ công an cho hay.

Tang vật trộm được, nhóm Lộc bán cho Hiếu với giá 40.000-50.000 đồng/kg. Hiếu giao cho các nhà hàng với giá khoảng 70.000 đồng/kg.

Sau nhiều ngày theo dõi, giữa tháng 9, công an thị xã Thái Hòa bắt quả tang nhóm Lộc, thu 50 con chó với trọng lượng khoảng một tấn. Số chó được xác định do nhóm này gây án trong hai đêm liên tục.

Công an đánh giá đây là đường dây trộm chó chuyên nghiệp, song để khẳng định chúng đã thực hiện trót lọt bao nhiêu vụ với số lượng lớn thế nào cần tiếp tục xác minh.

Nguyễn Hải