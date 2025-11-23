Nhóm bắt cóc doanh nhân Trung Quốc đã theo dõi nạn nhân nhiều ngày

TP HCMZhao Xin, quốc tịch Trung Quốc, cùng đồng phạm đã theo dõi doanh nhân đồng hương giàu có trong nhiều ngày, trước khi bắt cóc đòi 4,5 tỷ đồng tiền chuộc.

Zhao Xin, 40 tuổi, cùng Trần Phan Vũ Thanh, Dương Thúy Ái và Nguyễn Khánh Vĩ sẽ bị TAND TP HCM xét xử về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Vụ án có tính chất đặc biệt, xảy ra tại Bình Dương cũ (nay là TP HCM), từng gây xôn xao dư luận.

Doanh nhân Trung Quốc giàu có trở thành 'con mồi' của đồng hương

Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài, đầu tháng 12/2023, Zhao Xin bàn với Thanh tìm người Trung Quốc đang sinh sống, làm việc tại Bình Dương để bắt cóc đòi tiền chuộc. Trong hai lần đến quán Lão Tương Hỷ ăn uống, Zhao Xin thấy ông Ming, 44 tuổi, Giám đốc một công ty sản xuất nội thất đóng tại thị trấn Tân Bình (huyện Bắc Tân Uyên) - là người có điều kiện kinh tế nên cùng Thanh theo dõi để lên kế hoạch bắt cóc.

Tối 20/12/2023, phát hiện ông Ming đến quán ăn, Zhao Xin gọi Thanh đến giám sát. Rạng sáng hôm sau, khi doanh nhân này lái ôtô rời quán, Thanh chạy xe máy chở Zhao Xin bám theo khoảng 10 km thì chặn đầu xe.

Ông Ming vừa bước xuống xe, Thanh tự xưng công an, yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn và dùng roi điện khống chế, ép nạn nhân lên ghế sau ôtô.

Zhao Xin sau đó nhắn cho Ái, gọi thêm Vĩ đến để chạy xe máy về. Còn Zhao Xin và Thanh lái ôtô của ông Ming đến khu đất trống ở phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một). Để Thanh trông giữ nạn nhân, hắn đi bộ về nhà trọ gần đó, lấy ôtô bán tải đã thuê sẵn rồi cùng Vĩ quay lại.

Tại đây, Vĩ khống chế, đưa ông Ming lên xe bán tải, còn Zhao Xin lái ôtô của nạn nhân chở Thanh mang xe đi cất giấu cách đó khoảng 54 km. Cả nhóm đưa nạn nhân về nhà xưởng Ái thuê tại phường Hòa Phú, trói tay chân, bịt mắt và nhốt trong thùng xe bán tải.

Nhóm bắt cóc yêu cầu ông Ming gọi cho ông Xu Feng (đồng nghiệp) mang 4,5 tỷ đồng đến "chuộc mạng". Ông Xu Feng báo tin cho một nữ đồng nghiệp khác và anh ruột của nạn nhân, rồi cùng đến Công an tỉnh Bình Dương trình báo.

Đánh giá vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nhà chức trách đã triển khai các biện pháp, phối hợp gia đình nhằm đảm bảo an toàn cho nạn nhân.

Trăm cảnh sát giải cứu nạn nhân

Chiều 21/12/2023, Zhao Xin yêu cầu mang tiền đến khu dân cư bỏ hoang ở phường Hòa Phú để giao nhận con tin. Hắn nhiều lần thay đổi địa điểm giao dịch, kiểm tra xem có cảnh sát bám theo ôtô của người nhà nạn nhân hay không.

Khi nữ đồng nghiệp và anh trai của ông Ming đến nơi, hắn không cho gặp trực tiếp mà yêu cầu họ ném túi tiền xuống đất, đe dọa sẽ "chặt tay" nạn nhân nếu không giao ngay. Lo sợ an nguy người thân, họ đã thả túi vải màu vàng đựng 4,5 tỷ đồng xuống đất và rời đi theo yêu cầu.

Khi Zhao Xin vừa chạy xe máy đến lấy túi tiền thì bị công an bắt giữ. Cùng lúc, mũi cảnh sát khác giải cứu ông Ming.

Cơ quan điều tra bắt giữ Vĩ và Ái trong ngày; còn Thanh bỏ trốn về Kiên Giang, đến 29/12 ra đầu thú.

