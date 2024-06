Nhóm bảo kê ép ngư dân bán hải sản giá rẻ

Kiên GiangHuỳnh Trí Khanh, 22 tuổi và Đinh Văn Lành khai đã cùng nhiều người có “máu mặt” lập nhóm bảo kê để ép ngư dân bán hải sản giá rẻ.

Ngày 24/6, Khanh và Lành, 30 tuổi, bị Công an tỉnh Kiên Giang bắt để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Khanh, Lành tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thanh Nguyên

Công an cáo buộc hai nghi phạm đã cấu kết với nhóm do Phạm Minh Quyết, 40 tuổi, cầm đầu để tự ý bao chiếm vùng biển ven bờ từ huyện An Minh đến huyện Kiên Lương, từ tháng 7/2023.

Quyết sai "đàn em" ép ngư dân phải bán hải sản cho chúng với giá thấp, nếu không sẽ bị đe dọa, đuối đánh, không cho đánh bắt. Tương tự, thương lái vào vùng biển này thu mua cũng bị ngăn cản, đánh đuổi.

Từ cuối tháng 5 đến nay, công an đã bắt Quyết, Khanh, Lành cùng ba người khác.

Ngọc Tài - Thanh Nguyên