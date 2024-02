Nhóm bắn tỉa đột kích đồn cảnh sát Pakistan, 10 người chết

Nhóm vũ trang dùng súng bắn tỉa tấn công đồn cảnh sát ở phía bắc Pakistan, trước khi xông vào ném lựu đạn, khiến ít nhất 10 sĩ quan thiệt mạng.

Những tay súng bắn tỉa dùng hỏa lực ngắm bắn mục tiêu trong đồn cảnh sát tại thị trấn Draban, tỉnh Khyber-Pakhtunkhwa, vào lúc 3 giờ sáng 5/2. Nhóm vũ trang sau đó xông vào tòa nhà tiếp tục tấn công, theo giới chức cảnh sát địa phương.

"Sau khi vào được bên trong, những tên khủng bố đã ném lựu đạn ra xung quanh, gây thương vong nhiều hơn", Malik Anees ul Hassan, phó cảnh sát trưởng thị trấn Draban, cho biết.

Akhtar Hayat Gandapur, người đứng đầu lực lượng cảnh sát tỉnh Khyber-Pakhtunkhwa, nói khoảng hơn 30 tay súng đã tấn công đồn cảnh sát từ ba hướng. "Cuộc đấu súng giữa nhóm vũ trang và cảnh sát kéo dài hơn hai tiếng rưỡi", ông cho hay.

Quyền Thủ tướng Anwaar-ul-Haq Kakar lên án mạnh mẽ vụ tấn công, khẳng định "cả đất nước Pakistan sẽ sát cánh cùng lực lượng cảnh sát và an ninh". Chưa tổ chức nào nhận trách nhiệm gây ra sự việc.

Lực lượng an ninh được triển khai tới đồn cảnh sát sau vụ tấn công. Ảnh: DawnNewsTV

Các nhóm phiến quân thường xuyên tấn công những mục tiêu liên quan tới chính phủ Pakistan và lực lượng an ninh sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), chi nhánh của Taliban tại Pakistan, và chính phủ nước này đổ vỡ hồi năm 2022.

Số vụ tấn công gần đây gia tăng trong bối cảnh quốc gia này sẽ tiến hành tổng tuyển cử vào ngày 8/2. Một ứng viên của đảng Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) hôm 31/1 bị bắn chết tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, trong khi một quan chức khác cùng ngày cũng bị hạ sát tại văn phòng tranh cử của mình ở tỉnh Balochistan.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trước đó một ngày đã đánh bom sự kiện vận động tranh cử tại Balochistan, khiến 4 người thiệt mạng.

Đảng Jamiat Ulema-e-Islam đang kêu gọi hoãn tổ chức bầu cử do lo ngại về tình trạng bất ổn an ninh. Tuy nhiên, ủy ban bầu cử Pakistan cho biết cuộc bỏ phiếu sẽ được tiến hành theo đúng kế hoạch. Ước tính hàng chục nghìn nhân viên an ninh sẽ được triển khai để bảo đảm an toàn cho sự kiện.

Vị trí tỉnh Khyber-Pakhtunkhwa của Pakistan. Đồ họa: Al Jazeera

Phạm Giang (Theo Reuters, AFP)