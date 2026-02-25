Nhóm bác sĩ rởm dùng liệu pháp trích máu để 'đuổi tà khí'

Trung QuốcCơ quan chức năng Thượng Hải vừa triệt phá một cơ sở y tế chui, bắt giữ nhóm người tự xưng là bác sĩ chuyên dùng thủ thuật "trích máu trị liệu" phản khoa học để lừa đảo bệnh nhân.

Tờ SCMP ngày 24/2 dẫn nguồn video từ Đài truyền hình Thượng Hải phanh phui hành vi của ba người hành nghề trái phép tại quận Tùng Giang. Trong video, nhóm này đâm một cây kim dài vào tay bệnh nhân nam, để máu chảy dọc theo thân kim tạo thành vũng trên sàn nhà. Họ lừa gạt nạn nhân rằng quá trình này chỉ rút khoảng 100 ml máu.

Nhằm thuyết phục tà khí đã thoát ra ngoài, những kẻ lừa đảo nhồi nhét thông tin sai lệch rằng người khỏe mạnh sẽ không chảy máu khi châm kim. Suốt quá trình thao tác, nhóm người này không mặc áo blouse hay đeo khẩu trang, đồng thời vứt vương vãi bông gòn và băng gạc thấm máu ngay trên nền nhà.

Những người tự xưng là bác sĩ tại một cơ sở y tế tại quận Tùng Giang, thành phố Thượng Hải, đang "trích máu trị liệu" để loại bỏ "tà khí" khỏi cơ thể bệnh nhân. Ảnh: Kankan News

Một người dân quay lại cảnh tượng trên và trình báo cơ quan quản lý y tế sở tại. Ngay lập tức, lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất, đình chỉ hoạt động phòng khám không phép và tịch thu toàn bộ thiết bị y tế trái quy định. Giới chức giao một đối tượng tái phạm nhiều lần cho cơ quan công an điều tra và ra quyết định xử phạt hành chính hai người còn lại. Theo luật pháp nước này, cơ quan hành pháp có quyền phạt người hành nghề y trái phép số tiền lên tới 100.000 nhân dân tệ (hơn 379 triệu đồng) hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Giới chuyên môn hiện vẫn tranh cãi gay gắt về liệu pháp trích máu. Các y thư cổ Trung Hoa như bộ Hoàng Đế Nội Kinh biên soạn từ hàng nghìn năm trước từng ghi chép phương pháp này. Khác với y học phương Tây cổ đại thường rút lượng lớn máu gây nguy hiểm tính mạng, Đông y chỉ tập trung châm kim vào các huyệt đạo để nặn ra một lượng máu rất nhỏ. Ngày nay, một bộ phận người dân vẫn tin trích máu giúp giải độc và cải thiện tuần hoàn

Nhóm bác sĩ dởm dùng liệu pháp trích máu để đuổi 'tà khí' Video ghi lại cảnh "trích máu trị liệu" tại cơ sở y tế ở Thượng Hải. Video: QQ

Bình Minh (Theo SCMP, HK01, Xiaoxiang Morning Post)