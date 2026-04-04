Nhóm bác sĩ Hàn Quốc cứu sống hành khách nguy kịch trên máy bay

7 chuyên gia y học gia đình Hàn Quốc đã kịp thời giành lại sự sống cho một nữ hành khách ngoại quốc ngưng thở đột ngột trên chuyến bay từ Incheon đi Manila.

Theo tờ The Chosun Daily ngày 2/4, sự việc diễn ra vào hôm 24/3. Khi đó, chuyến bay chở 7-8 bác sĩ thuộc Hiệp hội Y học Gia đình Hàn Quốc, bao gồm giáo sư Kim Jeong-hwan (Trung tâm Y tế Gangnam Eulji) và Giám đốc Hiệp hội Kim Cheol-min, đang trên đường đến Philippines dự hội nghị khoa học. Ngay sau khi cất cánh, phi hành đoàn phát loa tìm kiếm nhân viên y tế hỗ trợ một hành khách đổ bệnh nặng.

Giáo sư Kim Jeong-hwan cùng các đồng nghiệp giúp cấp cứu bệnh nhân trên chuyến bay từ Hàn Quốc đến Philippines hôm 24/3. Ảnh: Facebook Kim Jeong-hwan

Tiếp cận hiện trường, GS Kim Jeong-hwan phát hiện một phụ nữ ngoại quốc trung niên ngã gục trước cửa nhà vệ sinh với gương mặt tái nhợt. Nhịp thở của hành khách này yếu dần, huyết áp tụt xuống dưới 80 mmHg, đe dọa ngưng tim. Dù nghi ngờ người phụ nữ đột quỵ, nhóm bác sĩ không thể chẩn đoán chính xác do thiếu thiết bị chuyên dụng, đồng thời đối mặt với áp lực phải quyết định việc máy bay hạ cánh khẩn cấp hay không.

GS Kim Cheol-min lập tức tiến hành đặt ống nội khí quản để khai thông đường thở. Người bệnh có thể hình to lớn và tụt lưỡi, gây khó khăn cho việc thao tác bằng đèn soi thanh quản nhựa. Ông nhanh trí chuyển sang đặt mặt nạ thanh quản (LMA) có sẵn trên khoang, trong khi GS Kim Jeong-hwan dùng ống nghe theo dõi sát sao tiếng thở. Ngay sau đó, họ phối hợp hỗ trợ hô hấp liên tục cho người bệnh bằng bóng bóp (Ambu).

Nhờ cấp cứu kịp thời, sắc mặt người phụ nữ dần cải thiện. Ít phút sau, hành khách này tự thở trở lại, ổn định huyết áp, phục hồi ý thức và phản hồi bằng cách cử động đầu, chớp mắt. Nhóm chuyên gia luân phiên theo dõi sát sao người bệnh suốt 3 giờ 30 phút tiếp theo. Ngay khi máy bay đáp xuống Manila, họ bàn giao nữ hành khách cho đội ngũ y tế địa phương.

Nhóm bác sĩ Hàn Quốc luân phiên chăm sóc người bệnh trong suốt 3 giờ 30 phút đến khi máy bay hạ cánh và bàn giao cho đội ngũ y tế địa phương. Ảnh: Facebook Kim Jeong-hwan

Chia sẻ trên trang cá nhân, GS Kim Jeong-hwan đánh giá đây là tình huống cấp cứu nguy kịch hiếm gặp và việc có nhiều chuyên gia cùng lĩnh vực trên chuyến bay phối hợp ứng cứu kịp thời là một sự may mắn vô cùng hy hữu.

Bình Minh (Theo The Chosun Daily, Maeil Business)