Nhóm aespa sắp đến Việt Nam

Nhóm nữ Hàn aespa sẽ biểu diễn tại 8Wonder Winter 2025 bên cạnh Alicia Keys, Dimash cùng các nghệ sĩ Việt gồm: Văn Mai Hương, Hieuthuhai.

Ban tổ chức vừa công bố 4 cô gái của nhóm aespa sẽ là các nghệ sĩ quốc tế cuối cùng xuất hiện trên sân khấu 8Wonder Winter 2025.

aespa là nhóm nhạc thế hệ thứ 4 của K-pop, đại diện cho những nghệ sĩ mới. Với concept metaverse độc đáo, nhóm nhạc này theo đuổi âm nhạc vừa thực vừa ảo qua những bản hit như Supernova, Next Level, Savage... Nhóm gặt hái các giải thưởng Daesang, lọt top Time Next Generation Leaders và được Billboard vinh danh là "Group of the Year".

Nhóm nhạc Hàn Quốc aespa. Ảnh: BTC

Trước đó, ban tổ chức cũng công bố ngôi sao chính của đại nhạc hội là Alicia Keys – nghệ sĩ nhận 17 giải Grammy. Cô có nhiều bản hit như Empire State of Mind, No One, Girl on Fire...

Khách mời của đại nhạc hội năm nay là Dimash Kudaibergen - giọng ca nổi tiếng đến từ Kazakhstan. Với quãng giọng hiếm có trải dài 6 quãng tám, nam ca sĩ từng chinh phục khán giả qua các sân khấu Bastille Opera (Pháp), Kremlin Palace (Nga), Barclays Center (Mỹ)... Ban tổ chức kỳ vọng, phong cách kết hợp giữa pop, opera và âm hưởng dân gian Kazakh, cùng khả năng biểu diễn đa ngôn ngữ, phần trình diễn của anh sẽ thành điểm nhấn cho sự kiện.

Alicia Keys là ngôi sao của đại nhạc hội 8Wonder Winter 2025. Ảnh: BTC

Dàn nghệ sĩ Việt Nam tham gia gồm: Hieuthuhai, Văn Mai Hương, ban nhạc indie trẻ Maydays.

Đại diện ban tổ chức cho biết, đại nhạc hội năm nay mang chủ đề "Symphony of Stars - Hoà khúc các vì sao", sẽ được dàn dựng như một bản hòa âm quy mô lớn, nơi các nghệ sĩ cùng thể hiện cá tính âm nhạc. "Mỗi nghệ sĩ là một sắc thái riêng biệt, cùng thắp sáng bầu trời mùa đông bằng sự độc bản, tạo nên một bản hòa tấu nhiều màu", đại diện ban tổ chức nói.

Nam ca sĩ Dimash Kudaibergen. Ảnh: BTC

Sân khấu 8Wonder Winter 2025 với nhiều thiết bị hiện đại nhằm tạo ra sự trải nghiệm đa chiều từ âm nhạc, ánh sáng, hiệu ứng. Khán giả không chỉ nghe nhạc, mà được thử không gian lễ hội từ văn hóa dân gian, ẩm thực vùng miền, khu giải trí, triển lãm nghệ sĩ cho tới khu vực kết nối cộng đồng. Đặc biệt, sự kiện mang đến "festival xanh", lan tỏa thông điệp sống bền vững trong không gian nghệ thuật từ vật liệu tái chế, booth thân thiện môi trường...

Đêm nhạc còn có dự án Wonder Sound Lab - "phòng thí nghiệm" âm nhạc sáng tạo do 8Wonder khởi xướng. Tại đây, các tài năng trẻ Việt có cơ hội thử sức, kết hợp cùng nghệ sĩ quốc tế để tạo nên những màn collab độc bản.

Yên Chi