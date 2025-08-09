Nhồi máu não do bỏ insulin chữa bệnh tiểu đường

Hà NộiNgười phụ nữ 30 tuổi bệnh đái tháo đường 15 năm, tự ý bỏ thuốc insulin dẫn tới nhồi máu não, di chứng liệt nửa người phải, cơ thể suy kiệt.

Ngày 9/8, bác sĩ Dương Minh Tuấn, Khoa Nội tiết và Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết người này ban đầu điều trị tiểu đường bằng insulin đầy đủ, vài năm gần đây tự ý bỏ thuốc và chuyển sang chế độ ăn chay, cắt hoàn toàn tinh bột.

Sau khi bỏ insulin, bệnh nhân cảm thấy khỏe hơn, giảm cân, sinh hoạt bình thường nên tin rằng đã khỏi bệnh. "Thực tế, trong giai đoạn này, cơ thể có thể chưa xuất hiện triệu chứng rõ rệt, nhưng tổn thương vi mạch và mạch máu lớn vẫn liên tục tiến triển", bác sĩ Tuấn giải thích, thêm rằng đây chính là "khoảng lặng trước cơn bão" - thời điểm nguy hiểm nhất.

Hậu quả là bệnh nhân bị nhồi máu não đa ổ ở tuổi 30, di chứng liệt nửa người phải, tình trạng suy kiệt nặng "người như bộ xương khô" (chỉ số BMI 12,5, trong khi BMI bình thường là 18,5-22,9). Cùng với đó, thể trạng bệnh nhân mất nước, tăng áp lực thẩm thấu máu, đường huyết cao, natri máu tăng kèm một loạt biến chứng cấp tính của đái tháo đường.

Bác sĩ xác định bệnh nhân gặp biến chứng nặng khi bỏ thuốc, nguy cơ xuất hiện hội chứng refeeding - một rối loạn chuyển hóa nguy hiểm xảy ra khi cơ thể suy dinh dưỡng lâu ngày được nuôi lại quá nhanh bằng đường ăn uống hoặc truyền dinh dưỡng (đặc biệt là carbohydrate). Tình trạng có thể dẫn đến rối loạn điện giải nghiêm trọng, suy tim, hô hấp, bệnh nhân được cấp cứu, điều trị tích cực để cải thiện.

Theo bác sĩ Tuấn, về mặt khoa học, insulin là yếu tố sống còn ở bệnh nhân đái tháo đường type 1. Không chế độ ăn kiêng nào, kể cả ăn chay nghiêm ngặt, có thể thay thế được insulin. Cắt hoàn toàn tinh bột không giúp khỏi bệnh mà còn làm tăng nguy cơ toan ceton, suy dinh dưỡng, giảm sức đề kháng và rối loạn điện giải. Bỏ thuốc tiểu đường khiến đường huyết tăng cao, làm hẹp mạch máu, hình thành cục máu đông.

Ăn chay hợp lý, đủ năng lượng, cân đối các nhóm chất có thể mang lại lợi ích sức khỏe rất tốt kể cả với bệnh nhân đái tháo đường. Tuy nhiên, áp dụng một cách cực đoan, bỏ hẳn thuốc hoặc insulin mà không có chỉ định y khoa sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Bệnh nhân này may mắn sau thời gian điều trị đã ổn định, ăn uống lại được và ra viện.

Bác sĩ khuyến cáo không tự ý bỏ thuốc hoặc insulin khi chưa có chỉ định của bác sĩ, không tin tuyệt đối vào thông tin từ các hội nhóm hoặc cá nhân không có chuyên môn. Chế độ ăn, kể cả ăn chay, phải được xây dựng dựa trên tình trạng bệnh, nhu cầu năng lượng và có sự giám sát y tế. Điều trị bệnh mạn tính là một hành trình lâu dài. Cảm giác khỏe hơn sau khi bỏ thuốc không đồng nghĩa với bệnh đã khỏi mà chỉ là dấu hiệu cho thấy cơn bão biến chứng đang âm thầm hình thành.

Thúy Quỳnh