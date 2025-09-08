Nhồi máu cơ tim sau gần 30 năm hút thuốc lá, thuốc lào

Anh Nguyễn Thạch Hào (42 tuổi, Hà Nội) bị nhồi máu cơ tim, hậu quả của nhiều năm hút thuốc lá, thuốc lào, vừa được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc.

Anh Hào bắt đầu hút thuốc lá từ khi còn là học sinh. Có thời điểm, anh hút một bao mỗi ngày. Năm 24 tuổi, anh chuyển sang hút thuốc lào vì nghĩ nó ít độc hại hơn. Cách đây khoảng ba năm, anh Hào phát hiện tăng huyết áp nhưng không điều trị thường xuyên. Theo các bác sĩ tại Hồng Ngọc, đây đều là những yếu tố nguy cơ bào mòn sức khỏe tim mạch của anh gần 30 năm qua.

Khoảng 10 ngày trước khi nhập viện, anh Hào xuất hiện những cơn đau thắt ngực ngắn ở vùng bên trái, kèm khó thở, đau tăng khi gắng sức, đau cả khi nghỉ ngơi. Cơn đau ngày càng nặng khiến anh không ngủ được nên quyết định đến khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh thăm khám. Kết quả thăm khám cho thấy anh bị nhồi máu cơ tim. Sau đó, anh được chuyển ngay lên phòng can thiệp để chụp mạch vành qua da.

Hình ảnh động mạch liên thất trước của anh Hào tắc hẹp nặng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Hình ảnh chụp cho thấy bệnh nhân bị hẹp rất nặng động mạch liên thất trước và hẹp 80-90% động mạch vành phải, nguy cơ diễn tiến rất xấu nếu không được can thiệp kịp thời. Ngay lập tức, bệnh nhân được chỉ định đặt stent động mạch liên thất trước để tránh biến chứng nguy hiểm của nhồi máu cơ tim cấp.

Hình ảnh động mạch liên thất trước của anh Hào sau khi được đặt stent tái thông dòng máu nuôi tim. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ chuyên khoa 2, bác sĩ nội trú Lê Đức Hiệp, khoa Tim mạch - Tim mạch can thiệp Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh là người trực tiếp cùng ê kíp thực hiện ca can thiệp đặt stent cho anh Hào. Bác sĩ cho biết: "Động mạch liên thất trước bị hẹp rất nặng, nếu không can thiệp ngay bệnh nhân có thể sẽ đối diện với các biến cố thường gặp do nhồi máu cơ tim như suy tim nặng dẫn tới sốc tim, rối loạn nhịp thất nguy hiểm đe dọa trực tiếp đến tính mạng".

Anh Hào được can thiệp đặt một stent để tái thông động mạch liên thất trước - thủ phạm gây nhồi máu cơ tim cấp. Ngoài ra, một tổn thương hẹp nặng khác ở động mạch vành phải sẽ được can thiệp trong thời gian anh nằm viện để đảm bảo sức khỏe.

Cả hai lần đặt stent cho anh Hào đều diễn ra thuận lợi. Kết quả chụp siêu âm trong lòng mạch IVUS cho thấy stent áp sát thành mạch, dòng chảy khơi thông tốt. Ngay sau can thiệp, bệnh nhân không còn cảm thấy đau tức ngực như trước nữa và sức khỏe dần ổn định.

Anh Hào chụp ảnh cùng bác sĩ Hiệp trước khi xuất viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Khi được chẩn đoán nhồi máu cơ tim, anh Hào không khỏi bàng hoàng: "Lúc được chẩn đoán nhồi máu cơ tim, tôi rất sợ. Sau lần này, tôi quyết tâm bỏ thuốc lào và thuốc lá, không hút lại nữa".

Bác sĩ Hiệp cho biết thuốc lào ảnh hưởng lớn tới sức khỏe tim mạch, lớn hơn cả thuốc lá do chứa nhiều nicotin hơn. Người dân không nên hút thuốc lào, thuốc lá, nhất là những người đang có sẵn bệnh nền như cao huyết áp, đái tháo đường. Bên cạnh đó, mỗi người nên chủ động đi khám sức khỏe tim mạch định kỳ, đặc biệt khi có các dấu hiệu như đau ngực, khó thở. Nếu bị tăng huyết áp, cần tuân thủ điều trị theo chỉ định của bác sĩ, không tự ý ngưng thuốc bởi tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ cao dẫn đến nhồi máu cơ tim, đe dọa tính mạng.

Kim Anh