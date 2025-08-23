Nhồi máu cơ tim sau chơi thể thao

Lạng SơnSau chơi thể thao, người đàn ông 45 tuổi bất ngờ choáng, ngất, gục xuống ven đường, vào viện được chẩn đoán nhồi máu cơ tim.

Ngày 23/8, đại diện Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn cho biết bệnh nhân được người dân phát hiện đưa vào viện. Trước đó, anh khỏe mạnh, không có bệnh nền, không có dấu hiệu cảnh báo trước.

Hình ảnh điện tâm đồ cho thấy bệnh nhân có nhồi máu cơ tim cấp. Êkíp can thiệp mạch vành tái thông. Trong phòng can thiệp, bệnh nhân liên tục ngừng tim tới 5 lần, mỗi lần kéo dài 1-2 phút, rung thất, nguy cơ tử vong rất cao. Các bác sĩ và kỹ thuật viên thay phiên ép tim, bóp bóng, sốc điện ngoài lồng ngực, vừa đảm bảo duy trì nhịp tim, vừa can thiệp đặt stent để tái thông mạch vành.

Sau 2 giờ nỗ lực, ca can thiệp thành công. Dù vậy, bệnh nhân vẫn ở trong tình trạng nguy kịch, rối loạn nhịp còn nặng, có dấu hiệu phù não do ngừng tuần hoàn liên tiếp. Bác sĩ khởi động phác đồ an thần, chống phù não, chống loạn nhịp, chống đông. Sau 7 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân tỉnh, các rối loạn nhịp hoàn toàn ổn định, không ghi nhận tổn thương não hay phù não, được ra viện.

Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Nhồi máu cơ tim cấp là tình trạng thiếu máu nuôi dưỡng cơ tim hoàn toàn do nhiều nguyên nhân dẫn đến hoại tử mô cơ tim. Bệnh nhân dễ tử vong ở những giờ đầu tiên trước khi vào viện vì các biến chứng liên quan đến rối loạn nhịp.

Nếu xuất hiện ngưng tim ngoài bệnh viện, tỷ lệ tử vong tăng lên đến trên 90%. Nếu được nhập viện và điều trị kịp thời, tỷ lệ tử vong giảm xuống còn 6-10%. Tuy nhiên, khi cơ tim bị hoại tử do thiếu máu cục bộ, người bệnh có thể gặp biến chứng như phù phổi cấp, sốc tim, rối loạn nhịp, suy thận, thiếu máu não. Hơn 50% bệnh nhân có một yếu tố khởi phát xảy ra trước khi nhồi máu cơ tim như vận động gắng sức, stress tâm lý, phẫu thuật, có bệnh lý nội khoa nặng.

Các bác sĩ khuyến cáo mọi người cần kiểm soát các yếu tố nguy cơ, duy trì cân nặng khỏe mạnh. Hạn chế uống rượu, bỏ hút thuốc; ăn nhiều rau, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt; không tiêu thụ thức ăn nhanh, nhiều chất béo công nghiệp, đồ chiên rán xào. Người trẻ không nên chủ quan nghĩ rằng nhồi máu cơ tim chỉ xuất hiện ở người lớn tuổi mà bỏ qua các dấu hiệu bệnh, dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng. Khi có các biểu hiện bất thường như đau tức ngực, khó thở, tim loạn nhịp... cần lập tức vào viện.

Thúy Quỳnh