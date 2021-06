Nhồi máu cơ tim khi đang cách ly tại nhà

Hải PhòngNgười đàn ông 73 tuổi, trong thời gian cách ly tại nhà thì xuất hiện cơn đau thắt ngực trái, khó thở, cảm giác bóp nghẹt.

Người bệnh trú tại xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Bảo, điều trị tăng huyết áp nhiều năm. Ông đau liên tiếp 4 giờ liền, được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Bảo với chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp. Sau khi được sơ cứu, kết quả test nhanh Covid-19 âm tính, người bệnh được chuyển cấp cứu đến Đơn vị Can thiệp Tim Mạch, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Bác sĩ Đặng Quang Hưng, Phó Khoa Tim Mạch, Phụ trách Đơn vị Can thiệp Tim Mạch, ngày 28/6 cho biết các xét nghiệm cận lâm sàng, điện tim, siêu âm, cho thấy người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp có nguy cơ rối loạn nhịp và tụt huyết áp cao, tiên lượng nặng, tỷ lệ tử vong cao nếu không được can thiệp động mạch vành kịp thời.

Đúng như tiên lượng, sau khi nhập viện tầm 10 phút thì huyết áp của người bệnh đột ngột tụt sâu từ 110/70 mmHg tụt xuống 70/40 mmHg, nhịp tim từ 71 lần một phút xuống còn 41 lần một phút, rất nguy kịch. Người bệnh được chỉ định dùng thuốc để nâng huyết áp và can thiệp động mạch vành cấp cứu. Khi chụp động mạch vành, các bác sĩ nhận thấy động mạch vành phải tắc hoàn toàn. Đây là động mạch vô cùng quan trọng, đóng vai trò cung cấp máu cho một vùng cơ tim khá lớn.

Ngay lập tức, kíp bác sĩ thông mạch tắc, đặt một stent để tái lưu thông mạch máu. Sau can thiệp, người bệnh ổn định, tiếp tục chuyển lên điều trị tại phòng cách ly riêng biệt thuộc Khoa Tim Mạch. Hiện tại, người bệnh tỉnh táo, không còn đau tức ngực, huyết áp và nhịp tim ổn định.

Bác sĩ nhận định bệnh nhân đang cách ly tại nhà này rất may mắn được cấp cứu kịp thời. Tất cả quy trình thăm khám bệnh viện diễn ra nhanh chóng cùng sự phối hợp nhịp nhàng từ cấp cứu, can thiệp, điều trị, chăm sóc, đảm bảo an toàn, chính xác trong bối cảnh Covid-19.

"Đây là nỗ lực của tất cả y bác sĩ, mang lại sự sống cho người bệnh nguy kịch, góp phần phòng chống Covid-19 hiệu quả", bác sĩ nói.