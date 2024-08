Nho Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam

Nho mẫu đơn, nữ hoàng, ruby... từ Trung Quốc đổ bộ vào Việt Nam với giá ngày càng rẻ, có sản phẩm chỉ vài chục nghìn đồng một kg.

5 năm trước, Trung Quốc chủ yếu xuất khẩu nho xanh và nho đỏ không hạt vào Việt Nam. Hai năm gần đây, thị trường đã trở nên đa dạng hơn với các loại nho từ trung cấp đến cao cấp. Các giống nho như mẫu đơn, nho đỏ nữ hoàng, và nho đen – vốn được nhập từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, nay đã được Trung Quốc trồng thành công và xuất khẩu sang Việt Nam với giá rẻ.

Chị Lan Anh (Gò Vấp) vừa mua một rổ 5 kg nho mẫu đơn với giá 230.000 đồng, tức chỉ 46.000 đồng một kg. Nếu mua lẻ, giá cũng chỉ 90.000 đồng một kg. Mức này giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chị nhớ lại, cách đây 5 năm, nho mẫu đơn Nhật Bản có giá lên đến vài triệu đồng cho một chùm 0,7 kg, nhưng nay nho trồng từ Trung Quốc dù chất lượng chỉ đạt 80-90% so với hàng Nhật, giá lại rẻ hơn nhiều.

Nho mẫu đơn được bán tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TP HCM). Ảnh: Linh Đan

Tương tự, chị Hạnh (Bình Thạnh) cũng cho biết trước đây không dám chi tiền mua nho nữ hoàng vì giá cao, nay hàng nhập về từ Trung Quốc chỉ 300.000 đồng một thùng 3 hộp nặng 1,2kg. Hàng vận chuyển trong thời gian ngắn nên cuống còn tươi như vừa cắt tại vườn.

Tại các chợ truyền thống và cửa hàng, nho Trung Quốc với nhiều loại khác nhau đang được bày bán rộng rãi, thậm chí còn xuất hiện ở nhiều siêu thị với giá hấp dẫn. Trên các kênh bán hàng online, hàng chục loại như nho sữa, ruby, nho đen, nho đỏ... được rao bán với giá sỉ chỉ vài chục nghìn đồng đến trăm nghìn đồng mỗi kg.

Nho mẫu đơn 5 kg có giá 230.000-270.000 đồng, nho nữ hoàng 300.000-350.000 đồng thùng 1,2 kg, nho ruby 8 kg giá 280.000-300.000 đồng, nho đỏ 5 kg giá 250.000 đồng. Nếu mua lẻ, giá khoảng 60.000-300.000 đồng một kg (tùy loại), giảm 5-15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lý giải nguyên nhân nho Trung Quốc giá rẻ, bà Hồng, người chuyên nhập khẩu trái cây tại chợ đầu mối Thủ Đức (TP HCM), cho biết do nho đang vào mùa thu hoạch. Ngoài ra, việc nhập khẩu số lượng lớn được hưởng chiết khấu cao, thu hút nhiều đầu mối nhập hàng với khối lượng lớn. Mỗi tuần, bà nhập khoảng 10 tấn nho và luôn bán hết cho các đầu mối sỉ.

Ông Thành, một đầu mối nhập khẩu ở quận 12, đồng quan điểm cho rằng thị trường năm nay tràn ngập nho Trung Quốc với nhiều loại nổi tiếng từ Nhật Bản được trồng thành công tại đây. Giá của chúng chỉ bằng một phần tư so với hàng nhập khẩu từ các nước khác, phù hợp với túi tiền người tiêu dùng Việt Nam. Một số loại nho từ Trung Quốc thậm chí còn rẻ hơn cả hàng Việt.

Để thu hút khách, các cơ sở xuất khẩu Trung Quốc chia nhỏ theo các rổ hoặc hộp 2, 3, 5 kg để đầu mối dễ nhập hàng và bán cho khách.

Nho đỏ có hạt được bán tại chợ truyền thống ở TP HCM. Ảnh: Thi Hà

Báo cáo từ chợ đầu mối nông sản Thủ Đức cho thấy trong 7 tháng đầu năm, chợ nhập gần 117 tấn nho Trung Quốc, tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá nho trung bình năm nay từ 46.000 đến 80.000 đồng một kg, rẻ hơn so với năm trước.

Theo lãnh đạo chợ đầu mối, Việt Nam có nhiều vùng trồng nho nổi tiếng nhưng sản lượng ngày càng khiêm tốn so với nhu cầu tiêu dùng nội địa. Đặc biệt, năm nay thời tiết thiếu thuận lợi, nắng nóng kéo dài khiến nho Ninh Thuận bị mềm trái, sản lượng cũng giảm so với cùng kỳ. Nho Ninh Thuận đang vào vụ đầu mùa thu nên chưa có nhiều sản phẩm bán ra. Do đó, Việt Nam đang tăng nhập mạnh nho từ Trung Quốc, Mỹ... để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.

Theo Hải quan, Trung Quốc là thị trường cung cấp rau quả lớn nhất cho Việt Nam, với kim ngạch nhập khẩu gần 2,5 tỷ USD trong 7 tháng, chiếm 64% thị phần và tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Táo là mặt hàng được nhập nhiều nhất, nho đứng thứ hai.

Thi Hà