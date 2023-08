Nhổ trộm hơn 120 cây sâm Ngọc Linh

Quảng NamHồ Văn Long, 42 tuổi, cùng đồng phạm bị cáo buộc đột nhập vườn của người dân trộm 121 cây sâm Ngọc Linh, trị giá hơn 110 triệu đồng.

Nghi can Long và Hồ Văn Lũ, 35 tuổi, cùng trú xã Trà Linh, đang bị tạm giữ để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản sau hơn một tháng gây án, Công an huyện Nam Trà My, cho biết, ngày 3/8.

Hồ Văn Long bên trái trái và Hồ Văn Lũ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Quảng Nam

Theo điều tra, giữa tháng 6, hai người đột nhập vườn sâm của người dân trồng cạnh Trạm dược liệu tỉnh Quảng Nam ở thôn 2, xã Trà Linh. Trong nhiều lần, họ nhổ trộm 121 cây sâm 1-5 tuổi.

Từ trình báo của người dân, cảnh sát xác định Long trộm 73 cây sâm, Lũ 48 cây. Lũ khai bán 41 cây, thu 15 triệu đồng.

Lũ có hai tiền án về tội trộm cắp và đây là lần thứ hai trộm cây sâm Ngọc Linh. Long mới thực hiện lần đầu, số sâm trộm được chưa tiêu thụ.

Công an huyện Nam Trà My cho biết, từ đầu năm đến nay đã xảy ra ba vụ trộm sâm Ngọc Linh.

Một người dân bị mất sâm cho biết để trồng được cây sâm Ngọc Linh rất cực khổ, ăn ở trong rừng nhiều năm trời mới có được cây sâm. "Thời gian qua xảy ra nhiều vụ trộm, người dân thay nhau canh giữ vườn sâm nhưng kẻ gian lợi dụng lúc sơ hở đột nhập nhổ trộm nên rất bức xúc", người này nói.

Sâm Ngọc Linh được trồng trên ngọn núi cùng tên, thuộc tỉnh Kon Tum và Quảng Nam. Trong 40 năm qua, các nhà khoa học trong và ngoài nước đã chứng minh sâm Ngọc Linh là loại quý hiếm và tốt nhất thế giới hiện nay do những tính chất đặc biệt nổi trội và trồng ở vùng địa lý đặc thù.

Huyện Nam Trà My được quy hoạch vùng sâm Ngọc Linh 15.000 ha, hiện có 1.250 hộ gia đình trồng hơn 2.000 ha, sản lượng hàng năm khoảng 10 tấn, giá trị 600 tỷ đồng. Hiện giá bán củ loại lớn 160 triệu đồng/kg, loại nhỏ 60 triệu đồng/kg. Những củ nhiều năm tuổi to lớn thì giá cao hơn.

Đắc Thành