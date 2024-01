Nhổ trộm hơn 100 cây sâm Ngọc Linh

Quảng NamĐàn Phú Sơn, 31 tuổi, cùng đồng phạm bị cáo buộc đột nhập vườn của người dân trộm hơn 100 cây sâm Ngọc Linh, trị giá hơn 120 triệu đồng.

Đàn Phú Sơn, xã Trà Cang, bị khởi tố bị can và Võ Viết Lợi, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định bị tạm giữ hình sự về hành vi Trộm cắp tài sản, Công an huyện Nam Trà My, cho biết, ngày 13/1.

Liên quan vụ án, bà Võ Thị Phước do mua số sâm tang vật của Sơn và Lợi đã bị khởi tố về hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Võ Viết Lợi và Đàn Phú Sơn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an huyện Nam Trà My

Theo điều tra, trong năm 2022 và 2023, hai nghi can đột nhập vườn sâm của người dân thôn 3, xã Trà Linh để trộm. Họ nhổ hơn 100 cây sâm Ngọc Linh 1-5 tuổi, trị giá khoảng 120 triệu đồng, của anh Hồ Văn Bước, 39 tuổi.

Công an tỉnh Quảng Nam cho hay khi khám chỗ ở của bà Phước, trinh sát phát hiện thêm hành vi liên quan tội phạm công nghệ cao trên các thiết bị điện tử. Những hành vi này được tách riêng và đang được Phòng An minh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục xác minh.

Anh Bước cho biết để trồng được cây sâm Ngọc Linh rất cực khổ, ăn ở trong rừng nhiều năm trời mới có được. "Thời gian qua xảy ra nhiều vụ trộm, người dân thay nhau canh giữ vườn sâm nhưng kẻ gian lợi dụng lúc sơ hở đột nhập nhổ trộm nên rất bức xúc", anh nói.

Sâm Ngọc Linh được trồng trên ngọn núi cùng tên, thuộc tỉnh Kon Tum và Quảng Nam. Trong 40 năm qua, các nhà khoa học trong và ngoài nước đã chứng minh sâm Ngọc Linh là loại quý hiếm và tốt nhất thế giới hiện nay do những tính chất đặc biệt nổi trội và trồng ở vùng địa lý đặc thù.

Hiện giá bán củ loại lớn 160 triệu đồng/kg, loại nhỏ 60 triệu đồng/kg. Những củ nhiều năm tuổi to lớn thì giá cao hơn.

Đắc Thành